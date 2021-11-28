Tüm dünyayı etkisi altında alan koronavirüs ile mücadele sürerken, uzmanlar virüsün yeni varyantı Omicron’a karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Doktor Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki koronavirüs hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı.ENDİŞE VERİCİ OLARAK TANIMLANDIArdından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika’ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.AŞILANMAMIŞ KİŞİLERİ UYARDIB.1.1.529 olarak da bilinen varyantın yaşlılarda ve aşılanmamış kişilerde ciddi problemlere neden olabileceği konusunda uyardıThe Telegraph gazetesine açıklamalarda bulunan Coetzee, yeni varyantın belirtilerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.Güney Afrikalı doktor, koronavirüsün Omicron varyatının belirtilerini açıkladı #1“SEMPTOMLARI ÇOK FARKLI VE ÇOK HAFİFTİ”Dr. Angelique Coetzee, semptomlarının sağlıklı hastalarda "sıra dışı ama hafif" olduğunu söyledi.Coetzee, "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti." dedi.'TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR ÇOĞUNLUKLA ERKEK'Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirtti.HASTALARIN YAKLAŞIK YARISI AŞISIZCoetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.“TAT VE KOKU KAYBI YAŞAMADIKLARINI TESPİT ETTİK”Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor.” diye konuştu.“ATEŞİ VARDI VE NABZI ÇOK YÜKSEKTİ”Diğer taraftan, Coetzee, 6 yaşındaki bir kızı içeren ‘çok ilginç bir vakayı’ anlattı. Doktor, “Ateşi vardı ve nabzı çok yüksekti. Onu kabul etmeli miyim diye merak ettim. Ama iki gün sonra takip ettiğimde çok daha iyiydi.” dedi.YAŞLI, AŞILANMAMIŞ VEYA SAĞLIK PROBLEMLERİ OLANLAR FAZLA ETKİLENEBİLİRAncak Coetzee, diyabet veya kalp hastalığı gibi önceden sağlık problemleri olan yaşlı veya aşılanmamış hastaların Omicron tarafından çok daha fazla etkilenebileceğinden endişe duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Şu anda endişelenmemiz gereken şey, daha yaşlı, aşılanmamış insanlara yeni varyant bulaştığında çok ciddi vakalar göreceğimizdir.”