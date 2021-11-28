Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Mustafa Cengiz, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti ve mide kanseri teşhisi konmuştu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mustafa Cengiz'in vefat haberini duyurdu. Elmas, 'Önceki Başkanımız Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.GALATASARAY'DAN MUSTAFA CENGİZ PAYLAŞIMIGalatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, 'Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.' ifadelerini kullandı.