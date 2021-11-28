Bu illerde konut alanlar yaşadı! İstanbul’u bile geride bıraktı

Konut kredisi faizleri en çok arananlar arasında girerken dikkat çeken bir liste yayımlandı. Buna göre Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla olurken, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi ise en pahalı ilçe oldu. İşte metrekare fiyatlarıyla beraber Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri…Türk halkının en çok tercih ettiği yatırımlardan bir tanesi hiç şüphesiz gayrimenkul. Kredi faiz oranlarının son dönemde düşüşe geçmesiyle beraber 'Konut fiyatları ne kadar oldu' sorusu gündemden düşmüyor.Tüm bunlarla beraber emlak sektörünün son bir yılda sergilediği performans masaya yatırılarak, Türkiye'nin en pahalı il ve ilçeleri açıklandı.MUĞLA İSTANBUL'U BİLE GERİDE BIRAKTITürkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçe İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.EN PAHALI İLÇE İSTANBUL'UN BEŞİKTAŞ İLÇESİHepsiemlak'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı ili Muğla, en pahalı ilçe İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.Türkiye genelinde satılık konutta metrekare fiyatı en pahalı olan 10 il arasında birinci sırada 10 bin 167 lira ile Muğla yer aldı.Muğla'yı,7 bin 824 lira ile İstanbul, 5 bin 947 lira ile Antalya, 5 bin 482 lira ile İzmir, 4 bin 236 lira ile Çanakkale, 4 bin 232 lira ile Balıkesir, 4 bin 62 lira ile Yalova, 3 bin 991 lira ile Gaziantep, 3 bin 852 lira ile Denizli ve 3 bin 718 lira ile Edirne takip etti.Ortalama metrekare fiyatları bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 35-60 arasında bir artış yaşandığı gözlemlendi.Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye genelinde satılık konutta ortalama metrekare fiyatı en pahalı olan ilçelerin başında 27 bin 521 lira ile İstanbul'un Beşiktaş ilçesi geldi.Beşiktaş'ı 27 bin 517 lira ile yine İstanbul'un Sarıyer ilçesi takip etti. İzmir'in Çeşme ilçesi 18 bin 875 lira ile üçüncü sırada yer alırken Muğla'nın Bodrum ilçesi 18 bin 238 lira ile dördüncü sırada geldi.İstanbul'un Bakırköy, Kadıköy, Beykoz ve Adalar ilçelerinde fiyatlar 17 bin ila 14 bin lira arasında değişirken, İzmir'in Urla ve Foça ilçelerinde satılık konutlar ortalama 12 bin lira üzerinden alıcı buldu. Ortalama metrekare fiyat artışları bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 36-112 arasında bir artış gerçekleşti.DENİZ KENARINDAKİ İLLER DEĞERLENİYOREndeks verilerine göre, satılık konut fiyatlarının bir yıl içerisinde en çok artış gösterdiği illerin başında ise yüzde 88-46 arasındaki artış oranlarıyla Samsun, Muğla, Antalya, Mersin (İçel), Adana, İstanbul, Konya, Aydın, Çanakkale ve Sakarya geldi.Konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9'unun deniz kıyılarındaki iller olması dikkat çekti.Endeks verileri ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 yıl içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında, yüzde 112-69 arasındaki artışlarla İzmir'in Foça, Dikili, Seferihisar, Urla, Menderes ilçeleri, Muğla'nın Milas ilçesi, İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir ilçesi ve Antalya'nın Döşemealtı ile Konyaaltı ilçesi geldi.