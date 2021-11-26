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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, canlı yayında cinsiyetçi şaka yaptı. Konuşması sonrası yerine oturan Bolsonaro hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. First Lady Michelle Bolsonaro, kameralar önünde devlet başkanının kulağını çekti.

Ekleme: 26.11.2021 - 10:49 Güncelleme: 28.11.2021 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve eşi askeri okul açılış törenine katıldı. Bolsonaro burada kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu. Her daim aç olduğunu ve yemek ayırt etmediğini söyleyen Bolsonaro, aslında yemeği değil kadınları kastediyordu.

Eşi Michelle Bolsonaro'nun sinirlenmiş olabileceğini tahmin eden devlet başkanı, kendini kurtarmaya çalıştı.

Yine espriyle 'Bu akşam kanepede uyuyacağını biliyorum' dedi.

EŞİ, KULAĞINI ÇEKTİ

Kahkahalara boğulan Bolsonaro yerine oturduğunda hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Eşi, devlet başkanının kulağını çekerek şakanın hesabını sordu.


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