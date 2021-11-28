Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi için bulunduğu Türkmenistan’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. İki lider arasındaki bu yüzyüze görüşme İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin seçilmesinin ardından bir ilk olması özelliğini taşıyor.