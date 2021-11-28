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81 il valiliğine genelge gönderildi! Metruk binalar yerleşim yeri gösterilemeyecek

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine metruk binalarla ilgili yeni bir genelge gönderildi. Genelge ile ilgili valilik ve belediyelerce metruk bina olduğu tespit edilen yapıların, tespit tarihinden sonra yerleşim yeri olarak gösterilmesine müsaade edilemeyecek.

81 il valiliğine genelge gönderildi! Metruk binalar yerleşim yeri gösterilemeyecek
Ekleme: 28.11.2021 - 13:39 Güncelleme: 28.11.2021 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
81 il valiliğine genelge gönderildi! Metruk binalar yerleşim yeri gösterilemeyecek
Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelede kapsamında ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler alındığı hatırlatıldı.

106 BİN 792 METRUK BİNANIN 70 BİN 546'SI YIKILDI

Bu kapsamda bugüne kadar tespiti yapılan 106.792 metruk binanın yüzde 66,06'sı yani 70.546 yıkıldığı, yüzde 15,55'i yani 16.608'i rehabilite edildiği ve güvenlik tedbiri alındığı, ülke genelindeki metruk binaların toplam yüzde 81,61'ine (87.154) işlem yapıldığı, geriye kalan %18,39'luk 19.638 binanın ise yıkılma/iyileştirme çalışmalarının halen devam ettiği ifade edildi.

3194 sayılı İmar Kanununun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valiliklerce tespit edilen metruk yapıların; tebliğinden itibaren yapı sahibince 30 gün içinde ortadan kaldırılması gerektiği, bu yapılmadığı takdirde tehlikenin giderilmesi için belediye veya valilikçe yıkım işlerinin yapılması ve bu masrafın %20'den fazlasının yapı sahibinden tahsil edilmesinin hüküm altına alındığı belirtildi.

Genelgede ayrıca 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 3'üncü maddesinde yerleşim yeri adresi "sürekli kalma niyetiyle oturulan yer" olarak tanımlandığı, mezkur Kanunun "Adres bilgisi ve güncellenmesi" başlıklı 49'uncu maddesinde il özel idareleri ve belediyelerin sorumluluk alanlarındaki adresleri bu adres standardına uygun olarak tanımlayıp adres bilgilerini oluşturmakla yükümlü oldukları hatırlatıldı.



OKUL KAYDI İÇİN METRUK BİNALAR YERLEŞİM YERİ GÖSTERİLEMEYECEK

Metruk binaların, usulüne uygun tebligat yapılmasından kaçınanlar ile okul kaydı vb. özel sebepler nedeniyle yerleşim yeri adresi olarak gösterilmesine son verilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şu hususlar belirtildi. Valilik veya belediye tarafından metruk bina olduğu tespiti yapılan yapıların, yerleşim yeri adresi olarak bildirilmesine (tespit tarihinden sonra) müsaade edilmeyecek.

Bu doğrultuda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yapı ve bina katmanlarına "Metruk Bina" kayıt ve açıklama alanı eklendi. Böylelikle metruk bina olduğu tespit edilen yapılara ilişkin bilgiler yetkili idarelerce (il özel idaresi ve belediye), MAKS ve AKS üzerinden gecikmeksizin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanacak. Valilikler ve belediyeler tarafından yapının metruk olduğu bilgisinin MAKS ve AKS'ye işlenmesiyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce metruk yapılara adres bildiriminin yapılması elektronik ortamda engellenecek.


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