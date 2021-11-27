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Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

Türkiye; Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, 10 gün sonra olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Müslüme'nin ölümünün ardından ortaya çıkan bilgiler ise adeta infial yarattı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dede Hasan Yağal'ın, Müslüme Yağal ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Müslüme'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi.

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
Ekleme: 27.11.2021 - 22:10 Güncelleme: 27.11.2021 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
ATV ekranlarında gündeme gelen Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, 10 gün sonra olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Müslüme'nin ölümünün ardından ortaya çıkan bilgiler ise adeta infial yarattı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dede Hasan Yağal'ın, Müslüme Yağal ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Müslüme'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. İşte detaylar.

AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na katılmak üzere Samsun'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Samsun Huzurevi'ni de ziyaret eden Bakan Yanık, ardından basın açıklamasında bulundu.

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ AÇIKLAMASI

Bakan Yanık, 'Başak Cengiz cinayeti bizi çok etkileyen olaylardan birisidir. Biz davayı başından beri takip ediyoruz, aileyle doğrudan bir temas içerisindeyiz, onları yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Şu an da soruşturma devam ediyor. Biz de dava açılır açılmaz, bakanlık olarak müdahalede bulunacağız.

Ayrıca Başak Cengiz olayında görüntülerin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili şikayetimizi yaptık. Çünkü o görüntülerin kamuoyuna izletilmemesi gerekiyordu. O görüntüler normal şartlarda çok mahrem görüntülerdi, ya emniyette ya da savcılık dosyasında olan görüntülerdir.

Dolayısıyla bir şekilde ihmali olan kamu görevlileri varsa onların da gerekli soruşturmadan geçmesi için suç duyurusunda bulunduk. Yine o dosyada ihmal ve kusuru olanlarla alakalı da gerekli işlemleri yapıyoruz, önümüzdeki günlerde de yapacağız. Aslında soruşturmanın ilerlemesini bekliyoruz, Başak Cengiz ve diğer şiddet mağdurlarını yani hepsini takip ediyoruz.

Kadınlar ve çocuklar söz konusu olduğunda bizim bakanlığımıza konu intikal ettiği andan itibaren biz konunun tarafı oluyoruz. Başından sonuna kadar da takip ediyoruz. Mağdur ve mağdurun çevresindeki kişilere de psiko-sosyal destek veriyoruz. Gönül ister ki bunlar hiç yaşanmasın, kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunu da toplumdan kazımak için uğraşıyoruz' diye konuştu.

PEK ÇOK DETAY ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Bakan Yanık, Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal ile ilgili de açıklama yaptı.

Yanık, şu ifadeleri kullandı:

'Konuyla ilgili detay vermeyeceğim ama Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, ailenin durumuyla ilgili pek çok detay ortaya çıkmaya başladı.

Biz de konuyla ilgili her türlü adımları atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi, kurum bakımına aldık. 18 yaş altı 2 kız kardeş ve 2 erkek kardeş ile anne, şu an kurum korumasındadır.

Süreci takip ediyoruz, kamu davası açıldığında sorumlu ya da sorumlular kim çıkacaksa biz de müdahil olacağız. Olayın bazı yan örüntüleri var, orada da sorumlu ya da sorumlular her kimse bununla ilgili de gerekli adımları atacağız.

Şu an anne ve 4 kardeş, korumamız altındadır' şeklinde konuştu.
Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
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