Türkiye Müslüme'ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçti

Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle sarsıldı. Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı. Hakkındaki iddialar ise herkesi şoka uğrattı. 11 ay önceki Facebook paylaşımı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar....Son dakika: Türkiye Müslüme’ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçtiKaraman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.Son dakika: Türkiye Müslüme’ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçtiEn son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.Son dakika: Türkiye Müslüme’ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçtiÇalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.10 GÜN SONRA ACI HABERSabah.com.tr'nin haberine göre; Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'nde yapılan işlemlerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birime götürüldü.Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma ekipleri de aynı sırada baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, anneanne Müslüme Yağal, 2 halası ile bazı yakınları jandarma tarafından ifadelerinin alınması için Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Anneanne Müslüme Yağal ise gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Aile bireylerinin gece boyunca olayla ilgili bilgi ve görgülerine yönelik ifadeleri alındı.Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 aile ferdinden dede Hasan Yağal, tutuklandı.Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.BABASI ÇIKTI!DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu belirlendi. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.Son dakika: Türkiye Müslüme'ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçtiKORKUNÇ BİR İDDİA DAHA!Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneği de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı.Bu kapsamda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal…ÇOK SAYIDA CİNSEL İSTİSMAR!Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.FACEBOOK PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI!Son dakika haberi: Türkiye, Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan Yörük kızı Müslüme Yağal olayına kilitlendi. Dede Hasan Yağal hakkındaki iddialar tüyler ürpertti. Hasan Yağal'ın geline tecavüz ettiği, Müslüme ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu iddia edildi. Tüm Türkiye'nin öfke kustuğu Hasan Yağal'ın 11 ay önceki Facebook paylaşımı dikkat çekti.AİLE BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ!Türkiye'nin konuştuğu Müslüme olayında Aile Bakanlığı hareke geçti. Şu açıklama yapıldı:"Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme'nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.Mersin'in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.Ayrıca Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir.H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir."