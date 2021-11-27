Dünyanın en popüler sosyal ağlarından olan Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği iddia ediliyor. Dünya genelinde milyarca kişinin aktif olarak fotoğraf, video, Reels ve hikaye (story) paylaştığı uygulamanın Beta sürümlerinde yeni özellikler test ediliyor. Son olarak teknoloji ve haber sitelerinde Instagram'a gelecek yeni bir özellik konuşuluyor. Söz konusu özelliğin kullanıcılar tarafından profilinizde gezen kullanıcıları görüntüleme olduğu söyleniyor. Facebook'un bu konuyla ilgili çalışma yürüttüğü iddia edilse de henüz Instagram'dan bu geliştirme hakkında bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Instagram'da stalk yapanları üzecek haber geldi! Profile girdiğiniz anda karşı tarafa bildirim gidecek. Instagram'ı dünya genelinde milyarlarca kişi en aktif olarak kullanılıyor. En büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'ın yeni bir özelliği test etmeye başladığı iddia ediliyor.Bilindiği üzere kullanıcıların en büyük isteklerinden birisi de hangi kullanıcıların profilini ziyaret ettiğini rahat bir şekilde görmesi. Bu nedenle pek çok yan uygulama kullanan kişiler gerçek sonuçları elbette göremiyor. Söz konusu profilime bakanlar özelliğiyle ilgili geliştirme yapılacağına dair iddialar kullanıcıları heyecanlandırmaya yetti.BOMBA ÖZELLİKSosyal medya platformları arasında en çok kullanılanlardan birisi olan Instagram'ın yeni bir özelliği test ettiği iddia edildi. Uygulaman Beta sürümlerinde yeni özellikler test ederek Instagram'a entegre ediyor.Teknoloji ve haber sitelerinde Instagram'a gelecek yeni bir özellik konuşuluyor. Söz konusu özelliğin kullanıcılar tarafından profilinizde gezen kullanıcıları görüntüleme olduğu söyleniyor.INSTAGRAM HESAPLARINI BU YÖNTEMLE ÇALIYORLARInstagram'ın telif haklarına önem verdiği biliniyor. Dolandırıcılar Instagram'ın bu hassaslığından faydalanmanın yolunu buldu. Özellikle yüksek takipçili ve onaylı hesaplara sahte telif hakkı uyarıları yapılıyor.HESAP BİLGİLERİ DOLANDIRICILARIN ELİNE GEÇİYORMesajda bulunan linke 24 saat içerisinde giriş yapılması isteniyor. Eğer kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak linkten giriş yaparsanız bilgileriniz hesabınızı çalmak isteyen kişilerin elinegeçiyor.Buraya önemle dikkat çekmek gerekiyor; Instagram kullanıcılarını mesaj yoluyla uyarmıyor. Şirket kullancıyı bir ihlalle ilgili uyarmak isterse bunu uygulama üzerindenbildirim ya da mail yoluyla yapıyor.