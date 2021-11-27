Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?

gün yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'le görüşeceğini açıklamasının ardından CHP'li Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanı adayı, uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir isim olacak" sözleri yeniden gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki talebi her geçen gün artarken Gül'ün ismi yeniden muhalefet kulislerinde konuşulmaya başlandı. İşte adaylık kavgasında son gelişmeler

Türkiye, 2023 yılında yapılması beklenen seçimler öncesinde hareketli günler geçiriyor.Muhalefet partileri, seçimlerin 2023 yılını beklemeden hemen yapılmasını istiyor.Bu kapsamda Millet İttifakı sahaya inerek mitingler düzenleme kararı aldı.Muhalefet partileri arasında Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda da tartışmalar var.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu konular gündemdeyken kritik bir görüşmeye hazırlanıyor.ABDULLAH GÜL'E ADAYLIK TEKLİFİKaramollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret edecek.Gündeme ilişkin konuları masayı yatırmak üzere Gül ile görüşmeye hazırlanan Karamollaoğlu, adaylık konusunun gündeme gelmeyeceğini söylese de beklentiler bu yönde değil.Saadet Partisi tabanının Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakabileceği görüşleri doğrultusunda Temel Karamollaoğlu'nun Gül'e adaylık teklif edeceği bekleniyor.2018'DE ADAY OLACAKTIBilindiği üzere; Temel Karamollaoğlu'nun isteği doğrultusunda, Abdullah Gül 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı adaylık hazırlığına girmişti.Ancak ittifak partileri arasında anlaşmanın sağlanamaması üzerine Abdullah Gül adaylıktan vazgeçmişti.KILIÇDAROĞLU TAMAM DEDİ, AKŞENER KARŞI ÇIKTIAradan geçen kısa zaman sonrasında; Abdullah Gül'ün adaylığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna sıcak baktığını ancak Meral Akşener'in bu adaylığı kabul etmediği ortaya çıkmıştı.