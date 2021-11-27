Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında zanlının bıçakla herhangi bir güvenlik engeline takılmadan metroya binebilmesi "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirdi. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, skandalı "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil" sözleriyle savundu, "Toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz." dedi.

İstanbul'daki metro istasyonlarında güvenlik görevlisi sayısının azolması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan yolcu yoğunluğunedeniyle x-ray cihazlarında sinyal veren her yolcuya el dedektörü ileKadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip,tehdit ve hakaret edilmesi olayında, zanlı Emrah Y.'nin metroyaherhangi bir güvenlik engeline takılmadan bıçakla bindiğinin ortayaçıkması "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirdi.METRO İSTANBUL SUÇU ÜZERİNDEN ATTIMetrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olangüvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soyaçıklamalarda bulundu. Soy, "Bu metal dedektörlerinin belli birhassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi,ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: TOPLU TAŞIMALARDA EN YÜKSEKGÜVENLİK STANDARTINA SAHİBİZÖzgür Soy, henüz skandalın üzerinden birkaç gün geçmesinerağmen en yüksek güvenlik standartlarına sahip olduklarını savundu.Soy, "Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile riskoluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgilistandartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleriiçerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama biruçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" diye"HAVAALANI STANDARTLARIYLA KARIŞTIRIYORLAR"Özgür Soy "Metal dedektörü kontrolü caydırıcı bir kontroldür.Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesivar. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı.Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşıengelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlarorada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları veuçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbirülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz.Metal dedektörleri bir insanın üzerinde bomba varsa yüzdeyüz tespit eder, silah varsa yüzde yüz tespit eder, insanönlem gibi düşünülüyor" dedi.