Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret edilmesi olayında zanlının bıçakla herhangi bir güvenlik engeline takılmadan metroya binebilmesi "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirdi. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, skandalı "Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı. Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı engelleyici bir unsur değil" sözleriyle savundu, "Toplu taşıma yöntemleri içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz." dedi.
İstanbul'daki metro istasyonlarında güvenlik görevlisi sayısının az
olması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan yolcu yoğunluğu
nedeniyle x-ray cihazlarında sinyal veren her yolcuya el dedektörü ile
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip,
tehdit ve hakaret edilmesi olayında, zanlı Emrah Y.'nin metroya
herhangi bir güvenlik engeline takılmadan bıçakla bindiğinin ortaya
çıkması "güvenlik açığı" tartışmalarını gündeme getirdi.
METRO İSTANBUL SUÇU ÜZERİNDEN ATTI
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından tartışma konusu olan
güvenlik önlemleriyle ilgili Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy
açıklamalarda bulundu. Soy, "Bu metal dedektörlerinin belli bir
hassasiyet ayarı seviyesi var. Bu kontrol özellikle bomba gibi,
ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: TOPLU TAŞIMALARDA EN YÜKSEK
GÜVENLİK STANDARTINA SAHİBİZ
Özgür Soy, henüz skandalın üzerinden birkaç gün geçmesine
rağmen en yüksek güvenlik standartlarına sahip olduklarını savundu.
Soy, "Bir metal dedektörümüz var. Metal dedektörü ile risk
oluşturacak şeyleri tespit ediyoruz. Bizim güvenliğimizle ilgili
standartlarımız belli belirttiğim gibi toplu taşıma yöntemleri
içerisinde en yüksek güvenlik standartlarına sahibiz. Ama bir
uçaktan beklenecek güvenliği beklemek doğru değil" diye
"HAVAALANI STANDARTLARIYLA KARIŞTIRIYORLAR"
Özgür Soy "Metal dedektörü kontrolü caydırıcı bir kontroldür.
Bu metal dedektörlerinin belli bir hassasiyet ayarı seviyesi
var. Bu kontrol özellikle bomba gibi, silah gibi şeylere duyarlı.
Terör riskine karşı konmuş bir önlem bu, vandalizme karşı
engelleyici bir unsur değil. Algıda bir karışıklıktan, insanlar
orada metal dedektörlerini gördükleri için havaalanları ve
uçak standartlarıyla karıştırıyorlar. Avrupa'nın hiçbir
ülkesinde hiçbir kentinde girişte güvenlik kontrolü yapılmaz.
Metal dedektörleri bir insanın üzerinde bomba varsa yüzde
yüz tespit eder, silah varsa yüzde yüz tespit eder, insan
önlem gibi düşünülüyor" dedi.