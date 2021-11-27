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İtalya: Türkiye ile iş hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

İtalya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye'nin kendileri için önemli bir partner olduğunu belirtti.

İtalya: Türkiye ile iş hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Ekleme: 27.11.2021 - 09:19 Güncelleme: 27.11.2021 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
İtalya: Türkiye ile iş hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Türk ve İtalyan iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılım sağladığı Ekonomik Forum, Venedik Sarayı'nda gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmalarını İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Massimo Gaiani ve İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini yaptı.

'Pandemi Sonrası Dönemde İtalya-Türkiye Ticari İlişkileri' konulu forumda Türkiye İş Bankası Baş Ekonomisti İzlem Erdem kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.
"BU YIL İTALYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞ HACMİ BU YIL 20 MİLYAR DOLARI GEÇECEK"

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl İtalya ile Türkiye arasında iş hacmi, ithalat ve ihracat olmak üzere toplamda 20 milyar doları geçmiş olacak. 5 yıl içerisinde bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. İtalya'nın Avrupa Birliği'nden alacağı 200 milyar Euro'nun üzerinde bir destek paketi var. Bu İtalyan ekonomisine müthiş bir canlanma getirecek.

"TÜRKİYE DIŞIDA ÇOK FAZLA ALTERNATİF YOK"

İtalyan firmalarının dolayısıyla ithalatı da artıracağını öngörüyoruz. Ayrıca Çin'den uzaklaşılarak tedarik zincirlerini daha yakın bir noktaya getirmek istiyorlar. Çin'den çıktığımızda da Türkiye'nin dışında çok fazla alternatif yok. Diğer yandan İtalya'ya giden Türk yatırımı da artarak devam ediyor. Çünkü Türk şirketleri İtalya'yı AB'nin giriş kapısı olarak görüyor."
"TÜRKİYE BİZİM OLUMLU PARTNERİMİZ"

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Massimo Gaiani ise "Türkiye gerçek anlamda olumlu bir partnerimiz. İtalya ile Türkiye arasında siyasi ve ekonomik alanda gerçek anlamda bir güven olgusu var. Türk devletinin ihracat anlamında şirketlere verdiği destek çok önemli. Pandemide dönüşümün ve teknolojinin önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu tip etkinliklerin ülkeler arasındaki finansal iş birliklerine katkısı çok büyük" dedi.
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İtalya: Türkiye ile iş hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
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