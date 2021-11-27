  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı geldi: Hızı 90 km'ye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul'a yönelik pazartesi günü için uyarı geldi. 'Sarı' koduyla yapılan uyarıda rüzgarın pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulanırken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli olunması istendi.

Ekleme: 27.11.2021 - 14:48 Güncelleme: 27.11.2021 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.

Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozunda dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı...
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Çiçek Pasajı'nı birbirine katmıştı! Pompalı tüfekle rehine olayının ardından şoke eden açıklama
Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet'e yönelik skandal ifadeler
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
İYİ Partili ismin rencide ettiği, Metin Uca'nın aşağıladığı AK Parti gençlik kolları üyesi Yusuf Özoğul'a ölüm tehditi!
Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?
FETÖ'cüler bunu da yapmış! 50 lira karşılığında gönderilmiş...
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Tuzla tersanesinde yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi...
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde
İstanbul'daki tarihi çiçek pasajında dehşet: Rehin aldı, ateş açtı...
Türkiye Müslüme'ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçti
İtalya: Türkiye ile iş hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Türkiye dinamikleri değiştirecek: Enerjide büyük avantaj
İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı....
Mustafa Şentop'tan AİHM eleştirisi: Teröristleri savunmayı bırakmalı
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'Arnavutluk ve Kosova birleşecek' sinyali
30 bin feet'te mucize

30 bin feet'te mucize

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı