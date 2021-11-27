İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı geldi: Hızı 90 km'ye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul'a yönelik pazartesi günü için uyarı geldi. 'Sarı' koduyla yapılan uyarıda rüzgarın pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulanırken, olası olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı.



Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.