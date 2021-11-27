İstanbul'daki tarihi çiçek pasajında dehşet: Rehin aldı, ateş açtı...

Dehşet veren olay, gece saatlerinde Beyoğlu Taksim'de bulunan tarihi Çiçek Pasajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, pasaj içinde bulunan bir restorana gelen pompalı tüfekli L.E.Ö., bir kadınla tartışmaya başladı.Elindeki tüfekle havaya ateş eden ve çevreye tehditler savuran şüpheliyi görenler polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan bölgede bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜOlay yeri inceleme ekipleri tarihi pasajda inceleme yaparken şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu iddia edilirken rehin aldığı kadının ise arkadaşı olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDICep telefonu görüntülerine yansıyan olayda elinde tüfek olan bir kişinin olduğu görülürken daha sonra restoranda hareketli anlar yaşanıyor. Tüfekli şüpheliyi gören vatandaşlar kaçışıyor.