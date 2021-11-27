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Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet'e yönelik skandal ifadeler

İYİ Parti'nin 'Ömer'in yolu' adıyla hazırladığı afişle, vatandaşın kafası karışırken söz konusu afiş hakkında yorum yapan Metropoll Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar Halk TV'de skandal ifadelere başvurdu.

Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet'e yönelik skandal ifadeler
Ekleme: 27.11.2021 - 15:29 Güncelleme: 27.11.2021 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet'e yönelik skandal ifadeler


İYİ Parti'nin 'Ömer'in yolu' adıyla hazırladığı afişle, vatandaşın kafası karışırken söz konusu afiş hakkında yorum yapan Metropoll Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar Halk TV'de skandal ifadelere başvurdu.

Afişte; Fatih Sultan Mehmet ile Atatürk arasında Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit yer alıyor.

"BİR YANDA SARIKLI BİR İNSAN BİR YANDA MODERN BİR İNSAN"

Metropoll'ün sahibi Sencar, afişi hakkında "Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir." sözleriyle Fatih'i aklınca aşağılamaya kalktı. Skandal ifadeler üzerine sosyal medyadan büyük tepki topladı.
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Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet'e yönelik skandal ifadeler
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