  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İşte ilk ifadesi

İstanbul Sancaktepe’de yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada Halil İbrahim Scholten’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada firari olan eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı. Öte yandan Sezer Öztürk'ün ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İşte ilk ifadesi
Ekleme: 27.11.2021 - 21:14 Güncelleme: 27.11.2021 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İşte ilk ifadesi
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı.

Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Sezer Öztürk'ün şoförü A.M., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Firari olan eski futbolcu Öztürk ise akşam saatlerinde Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yapılan kontrol sırasında yakalandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öztürk, ifadesinde 'Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm, daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler, beni darp ettiler. Ölümden döndüm, kafama aldığım darbelere ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. İlla haklı olmak için ölmem gerekmiyor. Ben ateş etmedim, Ömer Genç benim korumamdır, olay sırasında o havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Alkollü vaziyette bize saldırdılar, benim yanımda korumam, korumamın çocukları ile benim küçük çocuklarım ve eşlerimiz vardı' diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür: Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım
Eski futbolcu Sezer Öztürk yakalandı! İşte ilk ifadesi
27 Kasım koronavirüs verileri açıklandı!
İBB'den 'dere yatağı yalanı! İSKİ bile yok diyor ama: Ruhsatlı caminin yapımını durdurdular
Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçak pozunda dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı...
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Çiçek Pasajı'nı birbirine katmıştı! Pompalı tüfekle rehine olayının ardından şoke eden açıklama
Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet'e yönelik skandal ifadeler
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
İYİ Partili ismin rencide ettiği, Metin Uca'nın aşağıladığı AK Parti gençlik kolları üyesi Yusuf Özoğul'a ölüm tehditi!
Millet İttifakı'nda adaylık yarışı kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu mu Abdullah Gül mü?
FETÖ'cüler bunu da yapmış! 50 lira karşılığında gönderilmiş...
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Tuzla tersanesinde yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi...
Metrodaki bıçaklı saldırı girişiminin ardından Metro İstanbul'dan şaka gibi açıklama: En yüksek güvenlik bizde
İstanbul'daki tarihi çiçek pasajında dehşet: Rehin aldı, ateş açtı...
Türkiye Müslüme'ye ağladı! Hasan Yağal hakkındaki iddialar mide bulandırdı! Aile Bakanlığı harekete geçti
İtalya: Türkiye ile iş hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz
30 bin feet'te mucize

30 bin feet'te mucize

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

Stalk yapanları üzecek haber geldi! Profile girdiğiniz anda karşı tarafa bildirim gidecek!

Stalk yapanları üzecek haber geldi! Profile girdiğiniz anda karşı tarafa bildirim gidecek!

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı