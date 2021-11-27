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Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı...

Türkiye ile Türkmenistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı...
Ekleme: 27.11.2021 - 15:57 Güncelleme: 27.11.2021 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da! Ortak anlaşmalar imzalandı...


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından resmi törenle karşılandı.

Oğuzhan Köşkü'ndeki törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İKİ LİDER ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞUYOR


Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ata yurdumuz Türkmenistan'a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir.

Türkmenistan'a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR
Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız.

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.
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