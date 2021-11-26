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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'Arnavutluk ve Kosova birleşecek' sinyali

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk ve Kosova’nın birleşmesi için yapılacak olan bir referandumda “evet” oyu vereceğini açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'Arnavutluk ve Kosova birleşecek' sinyali
Ekleme: 26.11.2021 - 23:51 Güncelleme: 27.11.2021 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'Arnavutluk ve Kosova birleşecek' sinyali
Arnavutluk'un Elbasan kentinde düzenlenen Arnavutluk-Kosova arasındaki 7'nci olağan görüşmede, Arnavutluk ve Kosova arasında 14 anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki sınırlarda polis kontrolü yerine kamera kontrolüne geçilmesine karar verildi. Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya ortak basın toplantısı sırasında iki ülkenin birleşmesi için bir referandum düzenlenmesi haline ne yönde oy verecekleri soruldu.

Rama soru üzerine yaptığı açıklamada, cevabının bazı ülkeler tarafından yanlış anlaşılmaması için ‘fal bakarak' cevap vermeyi tercih ettiğini ifade ederek, “Bu referandum bir gün yapılacak ama ne zaman ben bilmiyorum. Bir gün barışçıl bir şekilde böyle bir referandum düzenlenirse oy verme etiğine karşı çıkarak açık bir şekilde ‘evet' oyu kullanacağım” dedi.

Rama, verdiği cevabın bazı yerlerde büyük yankı uyandırabileceğini belirterek, yanlış anlaşılmaması için de yine “fal bakarak” cevap verdiğini açıkladı. Rama ayrıca, sokaklara çıkıp bağıracak olanlara da “falcılar yargılanamaz” diyeceklerini de dile getirdi.
Öte yandan Rama Alman basınına verdiği eski demeçlerde, Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üye olmaması halinde Arnavutluk ile Kosova'nın birleşebileceğini dile getirmişti.
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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan 'Arnavutluk ve Kosova birleşecek' sinyali
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