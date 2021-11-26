  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TRT payı faturalardan kalktı dolandırıcılar harekete geçti: Alacaklı fatura tuzağı!

Daha önce birçok kişiyi mağdur eden telefon dolandırıcılarının yeni tuzağı fatura alacağı yalanı oldu. Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen TRT payının faturalardan kaldırılmasına yönelik düzenleme sonrası harekete geçen dolandırıcılar vatandaşları arayıp alacaklı olduklarını belirterek tuzağa düşürmeye çalışıyor. Yetkililer ise böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirterek vatandaşları olası bir dolandırılma girişimine karşı uyarıyor.

Ekleme: 26.11.2021 - 17:22 Güncelleme: 26.11.2021 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
TRT payı faturalardan kalktı dolandırıcılar harekete geçti: Alacaklı fatura tuzağı!Dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor. Söz konusu yöntemlere bir yenisi daha eklendi.

Tabi dolandırıcılar geliştirdikleri bu yöntemlere Türkiye'nin alanında güvenilir kurum ve kuruluşlarını da alet etmekten çekinmiyor.

ALACAKLI FATURA TUZAĞI!

Telefon üzerinden kendini asker, polis ve savcı gibi sahte kimliklerle tanıtarak bu zamana kadar çok sayıda kişinin milyon liraları bulan parasını alarak ortadan kaybolan dolandırıcılar bu yöntemin ifşa olmasının ardından şimdi de alacaklı fatura yalanı ile vatandaşı tuzağına düşürmeye çalışıyor.

FATURALARDAN KALDIRILAN TRT PAYINI OYUNLARINA ALET EDİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen bir düzenleme ile faturalardan kaldırılan TRT payını oyunlarına alet eden dolandırıcılar, Türkiye Varlık Fonu’ndan aradıklarını söyleyerek, doğalgaz, su, elektrik gibi faturalardan dolayı vatandaşların alacaklı olduğunu söylüyor.

KARGO İLE GÖNDERİLEN EVRAKLARIN İMZALANMASI İSTENİYOR

Kendilerine bu paranın iadesinin nasıl yapılacağını soranlara ise kargo üzerinden bir takım evraklar yollayarak bu evrakların imzalanarak tekrardan taraflarına gönderilmesi isteniyor. Söz konusu evrakların imzalanıp geri yollanması halinde ise faturalar üzerinden alacaklı olunan bedelin hesaba yatırılacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin stratejik projelerine sermaye yatırımları yapmak ve köklü kuruluşlarına değer katmak amacıyla kurulan Türkiye Varlık Fonu, kurumlar arası faaliyet gösteren bir yapıya sahip.

YETKİLİLER UYARIYOR: BÖYLE BİR UYGULAMA YOK

Yetkililer böyle bir uygulamanın ve geriye dönük TRT payı ödemesi gibi bir durumun olmadığının altını çizerek vatandaşlara kendilerine gelen bu yöndeki telefonlara itibar etmemesi ve ilgili makamlara şikayet etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.


Başkan Erdoğan'dan İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!
Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi
Tele1 ve T24 Peygamber Efendimiz’in hadisini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözüymüş gibi verdi
Ayasofya Camii'nde bulunan gizemli kağıtların sırrı ortaya çıktı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Savcı, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamını istedi
Bayraktar TB2 SİHA'dan önemli başarı: 400 bin uçuş saatini tamamladı
Muharrem İnce'nin ziyaretinde gergin anlar! Görevliler araya girdi
Esenyurt'ta korkunç olay! 5 yaşındaki Vedat Turgay okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Depremzedeler evlerine kavuşuyor
kimlere kaldı! Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'nin kanalında '28 Şubatçı komutanları cezalandırmayalım' mesajı
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Eski eşini sokak ortasında dövdü!
Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı