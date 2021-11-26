TRT payı faturalardan kalktı dolandırıcılar harekete geçti: Alacaklı fatura tuzağı!

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor. Söz konusu yöntemlere bir yenisi daha eklendi.Tabi dolandırıcılar geliştirdikleri bu yöntemlere Türkiye'nin alanında güvenilir kurum ve kuruluşlarını da alet etmekten çekinmiyor.ALACAKLI FATURA TUZAĞI!Telefon üzerinden kendini asker, polis ve savcı gibi sahte kimliklerle tanıtarak bu zamana kadar çok sayıda kişinin milyon liraları bulan parasını alarak ortadan kaybolan dolandırıcılar bu yöntemin ifşa olmasının ardından şimdi de alacaklı fatura yalanı ile vatandaşı tuzağına düşürmeye çalışıyor.FATURALARDAN KALDIRILAN TRT PAYINI OYUNLARINA ALET EDİYORLARGeçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen bir düzenleme ile faturalardan kaldırılan TRT payını oyunlarına alet eden dolandırıcılar, Türkiye Varlık Fonu’ndan aradıklarını söyleyerek, doğalgaz, su, elektrik gibi faturalardan dolayı vatandaşların alacaklı olduğunu söylüyor.KARGO İLE GÖNDERİLEN EVRAKLARIN İMZALANMASI İSTENİYORKendilerine bu paranın iadesinin nasıl yapılacağını soranlara ise kargo üzerinden bir takım evraklar yollayarak bu evrakların imzalanarak tekrardan taraflarına gönderilmesi isteniyor. Söz konusu evrakların imzalanıp geri yollanması halinde ise faturalar üzerinden alacaklı olunan bedelin hesaba yatırılacağı belirtiliyor.Türkiye'nin stratejik projelerine sermaye yatırımları yapmak ve köklü kuruluşlarına değer katmak amacıyla kurulan Türkiye Varlık Fonu, kurumlar arası faaliyet gösteren bir yapıya sahip.YETKİLİLER UYARIYOR: BÖYLE BİR UYGULAMA YOKYetkililer böyle bir uygulamanın ve geriye dönük TRT payı ödemesi gibi bir durumun olmadığının altını çizerek vatandaşlara kendilerine gelen bu yöndeki telefonlara itibar etmemesi ve ilgili makamlara şikayet etmeleri yönünde uyarıda bulunuyor.