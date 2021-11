Tok Tutan Besinler Nelerdir? Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir?

Tok Tutan Besinler Nelerdir?



İdeal kiloya ve uygun yağ kas yoğunluğuna sahip olmak, sağlıklı yaşamın önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bu doğrultuda kalori alımını düzenlemek için çeşitli diyet önerileri formüle edilmiştir. Kilo kontrolünde besinlerin önemi kadar besinlerin sağladığı tokluk da önemlidir. Bu nedenlesağlıklı bir kilo için büyük önem taşır. PekiTokluk hissi; yemekten sonra iştahsızlık ve tokluk hissi olarak kendini gösterebilir. Bu kavram, bazı hastalıklar sırasında görülen iştahsızlıktan farklıdır. Memnuniyet; bu durum özellikle yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesinde aşırı kalori alımını önlemek için farkındalığın artmasını gerektirir. Kilo kaybı için bir diyet planının başarısı, insanların gün içinde tekrar yemek yeme isteğini önlemesiyle yakından ilgilidir.Bazı yiyeceklerin sizi uzun süre tok tutabileceğini biliyor muydunuz? Bu besinler özellikle diyet listesinde popülerdir, tokluk hissi verir ve kilo vermeyi kolaylaştırır Peki Tok Tutan Besinler Nelerdir? İşte uzun süre tok tutan besinler:Elma tam bir lif kaynağıdır ve ayrıca kan şekeri dengesini koruyabilir ve tatlılığı önleyebilir. Yemekten yarım saat önce yeşil bir elma yiyin, yağ yakma işlevi de vardır, bu da hafif yemenizi ve gün boyu aç kalmamanızı sağlayabilir.Lif söz konusu olduğunda, fasulye yemelisiniz. Örneğin mercimekle yapılan bir salata sadece lif değil aynı zamanda sizi uzun süre tok tutacak ve açlık hissini unutturacak bir protein kaynağıdır.Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip olan hünnap aslında en masum tatlıdır. Sadece hurma yiyerek tatlı isteğini önleyebilirsiniz, doğal şeker içerir ve uzun süre tokluk hissedebilirsiniz.Yine lif ve protein açısından zengin gıdaların yanında: yulaf ezmesi. Yulaf ezmesindeki karbonhidratlar vücut tarafından daha sonra yakıldığı için sizi tok tutabilir ve kan şekerinizi düzenleyebilir. Örneğin kahvaltıda sütle karıştırabilir, öğle yemeğinde salatalara ekleyebilir veya öğün aralarında yoğurtla yiyebilirsiniz.Güne protein kaynağı olan yumurta ile başlarsanız daha sonra acıkacağınızı fark edeceksiniz. Yumurta haşlarsanız bu etkiyi daha çok hissedeceksiniz, bu da gün boyu zinde kalmanızı sağlayacaktır.Güne protein kaynağı olan yumurta ile başlarsanız daha sonra acıkacağınızı fark edeceksiniz. Yumurta haşlarsanız bu etkiyi daha çok hissedeceksiniz, bu da gün boyu zinde kalmanızı sağlayacaktır.Badem, ceviz, fındık ve antep fıstığı gibi kuruyemişler öğün aralarında yenildiğinde uzun süreli tokluk hissi verir. Kuruyemişler kesinlikle diyet listesinde yer alır, günde 5-6 adet kuruyemiş yiyebilirsiniz. Ancak sahurda kuruyemiş yemeyi planlıyorsanız tuzsuz kuruyemiş tercih edin.İçinde bulunan faydalı bakteriler sayesinde tokluk oluşturan bir diğer besin de kimchidir. Kimchi fermente bir gıdadır. Her fermente gıda gibi sindirim sistemi için çok faydalıdır. Salatalık turşusunun daha fazla doldurma işlevi olduğunu varsayarsak ve bunu uyarmadan yapmayın, yani çok fazla kimchi yemek kilo almanıza neden olur.Özellikle sporcuların menülerinde kas gelişimini destekleyen protein içeren besinlere yer verin. Beyaz et ve kırmızı et gibi et ürünlerinden oluşan proteinli besinler gün boyu enerjik kalmanızı sağlayabilir. Protein içeren besinlere sahur sofrasında yer verin.Glisemik indeksi düşük gıdaların sindirimi daha uzun sürer. Tam buğday ekmeği ve kepekli gıdalar, düşük glisemik indeksli gıdalara örnektir. Öte yandan, yüksek bir glisemik indeks, kan şekerinde ani bir artışa ve ardından hızlı bir düşüşe neden olur. Kan şekerinin yükselmesi bizi daha hızlı acıktırır. Özellikle patates, havuç, pirinç, bezelye, beyaz ekmek ve şekerli yiyeceklerin glisemik indeksi yüksek olduğundan kısa sürede tekrar acıkmanızı sağlar.Son olarak son yılların popüler meyvesi avokadodan bahsedeyim. Avokado, bağırsak düzenini sağlarken insanları uzun süre tok tutabilen çok sayıda lif ve doymamış yağ içerir. Örneğin kahvaltıda yarım avokado yeseniz bile iştahınızın kesildiğini görecek ve uzun süre aç hissetmeyeceksiniz.