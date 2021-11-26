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Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenmesine ilişkin Takvim.com.tr tarafından gündeme taşınan haberler büyük ses getirmişti. Bu durum karşısında panikleyen örgüt üyeleri elebaşı ile ilgili 'zehirlenmedi, sağlık durumu iyi' algısını oluşturmaya çalışsa da servis edilen kalitesiz, çelişkilerle dolu videolar durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne serdi. Yaşanan bu gelişmelerden 9 gün sonra Gülen'in bir videosu daha örgüt tarafından servis edildi. Beter vaziyette, konuşmakta güçlük çeken terörist başı Gülen'in ilaçlarla ayağa kaldırıldığı, zorla kameralar karşısına çıkarıldığı gözler önüne serildi.

Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik
Ekleme: 26.11.2021 - 09:15 Güncelleme: 26.11.2021 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik
15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından Pensilvanya'da terör ininde
zehirlendiği iddiası son günlerde en çok konuşulan konular arasında.

Görüntülerde: Teröristbaşının örgüt tarafından servis edilen yeni görüntüsü ve elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenmesine ilişkin haberle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu durum karşısında büyük bir paniğe kapılan örgüt üyeleri, elebaşının montajlanmış videolarını dolaşıma sokarak 'zehirlenmedi, sağlık durumu iyi' algısı oluşturmaya kalktı. 

PANİKLEYEN ÖRGÜT ESKİ VİDEOLARI SERVİS ETTİ

Ancak panik ortamında hazırlanan kalitesiz ve çelişkilerle dolu içerikler teröristbaşı Gülen'in sağlık durumunun söylenilenin aksine kötü olduğunu gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde yer alan birinin 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü ortaya çıktı.



9 GÜN SONRA GELEN VİDEO: VAZİYETİ BİTİK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından teröristbaşı Fetullah Gülen in bir videosu daha örgüt tarafından servis edildi. Görüntülerde Gülen'in konuşmakta zorluk çektiği, söylediklerinin hiçbirinin anlaşılmadığı gözlerden kaçmadı. Görüntülerde: Teröristbaşının örgüt tarafından servis edilen yeni görüntüsü Elebaşının beter vaziyetteki hali ve 'zehirlendi' iddialarına 9 gün sonra yanıt vermesi 'Madem zehirlenmedi, neden 18 Kasım'da yayınladıkları videoda bunu açık açık söylemedi?' sorusunu akıllara getirdi.

TEDAVİ GÖRDÜ, İLAÇ ZORUYLA KAMERA KARŞISINA ÇIKTI

Bu durum Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ayağa kalkmak için belirli bir süre tedavi gördüğünü, ilaç zoruyla kameralara karşısına geçirildiğini kanıtladı.



ÖRGÜT PANİKLEDİ!

İddialara göre FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı elebaşını zehirledi. Fetullah Gülen'in zehirlenmesinin hemen ardından örgütün üst düzey isimlerinin istişare için bir araya geldiği ve saatlerde görüştüğü ileri sürüldü.

FETÖ'cüler zehirlenme olayını yalanlamayı planlarken haberler ve sosyal medyada da ortaya atılan iddialar büyük ses getirdi ve hızlıca yayıldı. Aynı zamanda FETÖ'cü Türkyolu'nun evinde bir kişinin intihar ettiği iddiaları da haberlerde yer aldı.

ÇELİŞKİLERLE DOLU VİDEO

Panikleyen örgüt üyeleri tarafından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle dolu bir video servis edildi.



ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Elebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ortaya çıkarken videodaki detaylar da dikkat çekti. Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı.

SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SU

İlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yaz
aylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor. Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

GÖRÜNTÜLERDEKİ BİRİ 6-7 AY ÖCE COVID'DEN ÖLDÜ

Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten
öldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.
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Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik
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