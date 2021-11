Tele1 ve T24 Peygamber Efendimiz’in hadisini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözüymüş gibi verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef gösteren açıklama ve haberlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'nde aktardığı hadis üzerinden çarpıtma yapıldı.ERBAŞ'I HEDEF GÖSTERDİLERErbaş, konuşmasında Peygamber Efendimiz’in "Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar" hadisini paylaştı.Tele1, bunu "Ali Erbaş’tan bir inci daha: Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar" ifadeleriyle takipçilerine aktardı.T24 ise "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar; anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar" başlığını attı.