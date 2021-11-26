Sağlık Bakanı Koca'dan 40 bin sağlık personeli alımına dair ayrıntılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASISağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak." bilgisini verdi.Koca; hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımların olacağını da sözlerine ekledi.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARISağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesini çok önemsediklerini belirten Koca, "Komisyona bir torba yasa geleceğini vekillerimizden öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanlık olarak çalışanlarımızın özlük haklarıyla ilgili taleplerimizi ilettik, bu konuya en az bizler kadar önem verdiğinizi biliyor ve görüşmeler sırasında kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Öneri anlamında, özellikle sabit ek ücretin artırılarak genel bütçeye aktarılması, mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak yeniden getirilmesi, emeklilikte de önemli oranda bir düzenleme yapılması." diye konuştu.Daha önce bir ek gösterge düzenlemesinin yapıldığını ama çalışanlar için geçerli olmadığını anımsatan Koca, "O noktada da bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz ve en az hakim arkadaşlarımız kadar bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVISağlık Bakanı Koca, asistan hekimlerin tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili sorunların da bulunduğunu dile getirerek, "Bu noktada reform niteliğinde bazı değişiklikler yapmak istiyoruz. Mart ayındaki sınavda da geçerli olmasına çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bunu netleştirmek istiyoruz. Özellikle uzmanlıkla ilgili bildiğiniz gibi 4. sınıftan itibaren tıp öğrencilerimiz dershaneye gider. 4, 5, 6'ncı sınıfta okulla pek ilişkisi olmaz demek istemiyorum ama genelde pratikte uygulama böyle." ifadelerini kullandı.Bununla ilgili yeni planlamalara değinen Koca, "Soruların çekirdek müfredattan sorulması, dershanelerdeki küçük nüanslarla farklılığın oluşturulmasının önüne geçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla çekirdek müfredattan soruların sorulması, lise başarı puanı gibi okul başarı puanının mutlak ilave edilmesi, özellikle görev süresinde beşinci, altıncı bölgelerde çalışma durumuna göre, yaptığı hizmet esas alınarak bir hizmet puanının ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Milletvekillerinin araya girmesi üzerine Bakan Koca, "Yani okulda verilen derslerden soruların sorulması, okulda bir şekilde ilginin daha yoğunlaşmasından bahsediyorum. Dershaneyi kapatmaktan bahsetmiyorum." açıklamasında bulundu.