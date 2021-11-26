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Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi

Kırklareli’nde ‘Radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır. Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın’ mesajı vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Valilik'ten yapılan açıklamada ise söz konusu mesajların deneme için atıldığı belirtildi.

Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Ekleme: 26.11.2021 - 13:19 Güncelleme: 26.11.2021 - 13:19 / Editör: Ozge Selin
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi

Kırklareli'nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu.
Cep telefonuna gelen 'Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır.

Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' mesajı,
vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu.
Mesajı alan vatandaşlar daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz ve
alarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiği
öğrenildi.

Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, 'AFAD tarafından
telefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum.
Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm' dedi.
Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı ve
vatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.
VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada 'Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil

Konuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-
12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesi
yapılacaktır.
Bu kapsamda belirtilen zaman dilimlerinde sirenler çaldırılarak ve sesli anonslar
yapılarak, deneme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşların endişe ve
korkuya kapılmaması önemle rica olunur' denildi
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
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