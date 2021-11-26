Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi

Kırklareli'nde bu sabah saatlerinde vatandaşlara giden bir tehlike mesajı paniğe sebep oldu.Cep telefonuna gelen 'Kırklareli ilinde radyoaktif serpinti tehlikesi bulunmaktadır.Derhal sığınağa girin. Tehlike geçti haberi alıncaya kadar sığınaktan çıkmayın' mesajı,vatandaşlar arasında şok etkisi oluşturdu.Mesajı alan vatandaşlar daha olayın şokunu üzerinden atamamışken, şehre kurulan ikaz vealarm sistemlerinin test yayınları nedeniyle vatandaşlara böyle bir mesaj gönderildiğiöğrenildi.Erdem Köse telefonuna mesaj geldiğini ve paniklediğini belirterek, 'AFAD tarafındantelefonuma radyoaktif serpinti tehlikesi olduğuna dair mesaj geldi. Panik oldum.Yetkili sayfalara baktım ve ikaz testi olduğunu gördüm' dedi.Test yayını kapsamında gün içerisinde belirli saatler arasında ikazların yapılacağı vevatandaşların telefonuna benzeri mesaj gideceği öğrenildi.VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİKonuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada 'Kırklareli Valiliği İl Afet ve AcilKonuyla ilgili Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırklareli Valiliği İl Afet ve AcilDurum Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 23-26 Kasım tarihleri arasında 10.00-12.00 ve 13.30-15.30 saat aralıklarında ikaz ve alarm sistemi saha denemesiyapılacaktır.Bu kapsamda belirtilen zaman dilimlerinde sirenler çaldırılarak ve sesli anonslaryapılarak, deneme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşların endişe vekorkuya kapılmaması önemle rica olunur' denildi