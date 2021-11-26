Nur Viral, Devlet Bahçeli'nin duygulandığı 'anne' mektubunu okudu

Hayatta Her Şey Var programının sunucusu Nur Viral, seyircileri duygulandıran anlara neden oldu.Geçtiğimiz günlerde bir annenin evladına olan sitemini dile getirdiği mektupla seyircilerin kalbine dokunan Nur Viral, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de programı izlerken duygulandığını açıkladı.'YAŞLI BİR ANNE, ÇOCUĞUNU BÜYÜTÜRKEN NELER YAŞADI?'Kendisine ulaşan bilgide Bahçeli'nin de programı takip ettiğini öğrendiğini söyleyen Viral, 'Geçen hafta programımızda bir annenin evladına duygularını anlatan bir mektup paylaşmıştım. Yaşlı bir anne, çocuğunu büyütürken neler yaşadı? Hangi sorunlarla karşılaştı? Çocuğunun ona verdiği tepkiyi o kadar güzel anlatmıştı ki.'DEVLET BAHÇELİ İÇİN BİR KEZ DAHA TEKRAR ETMEK İSTİYORUM'MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli, bir vesileyle hikayemizi dinlemiş. Ne kadar duygulandığını öğrendik. Bizi dinlemiş. Bu vesileyle saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Müsaade ederseniz bugün anne ve babaya yaklaşımlarımızı anlatan, bir annenin feryadını dile getiren bu hikayeyi, Sn. Devlet Bahçeli için bir kez daha tekrar etmek istiyorum.' dediCANLI YAYINDA ANNENİN MEKTUBUNU OKUDUArdından Nur Viral, şu ifadelerin yer aldığı mektubu canlı yayında bir kez daha okudu:'Canım yavrum, benim yaşlandığımı düşündüğün gün, ne olur sabırlı ol, ne olur beni anlamaya çalış. Yemek yerken üstümü kirletirsem üzerimi değiştirecek gücüm yoksa ne olur sabırlı ol, kızma bana. Benim sana bir şeyler öğretmek için seninle ilgilendiğim zamanları hatırla. Seninle konuşurken,devamlı aynı şeyleri bin kere tekrarlıyorsam ne olur sözümü kesme beni dinle.Sen küçükken,uyuyana kadar sana aynı hikayeyi bin defa tekrar tekrar okumak zorunda kalırdım. Banyo yapmak istemediğimde, beni utandırma ya da azarlama. Seni banyoya götürmek için icat ettiğim küçük yöntemleri, küçük oyunlarımı hatırla.Yavrum, arkadaşlarının yanında benden utanma olur mu? Annem nasıl giyinmiş, bu da diline hakim olamıyor, iyice bunadı deme. Ben duyuyorum o dediklerini.Ben senin, küçükken yaptığın hiçbir şeyden utanmadım biliyor musun? Unutma arkadaşlar geçici ama ana baba kalıcıdır yavrum.Yeniliklere karşı cahilliğimi görürsen bana biraz zaman tanı ve beni yüzünde alaycı bir gülümsemeyle izleme. Hatırla, ben sana bir sürü şeyi nasıl yapacağını sabırla gösterdim.İyi yemek yemeyi, iyi giyinmeyi, yaşamı göğüslemeyi. Eğer bir şeyi yapmak istemezsem, ne olur bana baskı yapma olur mu? Ne zaman yapmam gerektiğini ben gayet iyi biliyorum.Yavrum, yaşlı bacaklarım yürümeme izin vermediğinde bana elini ver. Hatırla sen ilk adımlarnı atarken seni nasıl kucakladığımı. Sana nasıl el verdiğimi hatırla. Yavrum sana karşı yüreğimde ucu bucağı olmayan bir sevgi, sınırsız bir sabır var. Bak kocaman oldun. Biliyorum, acıların da büyüdü, dertlerin de büyüdü.Keşke acılarını ben alsam, bütün acılarını ben sırtlansam, derdinle ben boğuşsam.Güzel yavrum ama ben artık çok yaşlandım yavrum. Sana son sözüm dünya telaşına kapılıp beni ihmal etme yavrum. Sen de kapımı çalmasan, sen de beni dinlemezsen nasıl yaşarım. Beni kimsesiz sahipsiz bırakma yavrum.'