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Numan Kurtulmuş: Madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor vatandaşın alım gücünü ileri taşımakla yükümlüyüz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücret, döviz kuru ve ekonomi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için; madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor onların alım gücünü yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmak ile yükümlüyüz” dedi.

Numan Kurtulmuş: Madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor vatandaşın alım gücünü ileri taşımakla yükümlüyüz
Ekleme: 26.11.2021 - 20:08 Güncelleme: 26.11.2021 - 20:14 / Editör: Ozge Selin
Numan Kurtulmuş: Madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor vatandaşın alım gücünü ileri taşımakla yükümlüyüz
Samsun programı için şehre gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Samsun İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz”
Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğinin farkında olduklarının altını çizen Prof. Dr. Kurtulmuş, “Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Bu zor süreçlerde inşallah hep beraber teenni ile ve aklıselim ile bu süreçleri atlatacağız. Türkiye'de özellikle son 1 hafta içerisinde yaşadığımız kurlardaki aşırı yüksekliğin vatandaşın üzerinde oluşturduğu özellikle alım gücü bakımından oluşturduğu etkilerin farkındayız. Ekonomi ile ilgili tüm meseleleri bütün detayları ile biliyor, takip ediyor ve bunlarla ilgili tedbirlerimizi sadece güncel değil uzun vadeli tedbirlerimizi de alarak yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.




“Fiyatlar aşağı çekilemiyorsa alım gücünü yukarı çıkartacak düzenlemeler yapmakla yükümlüyüz”
Asgari ücret ve alım gücü konusunda da görüşlerini beyan eden Numan Kurtulmuş, “Türkiye'de yaşanmış olan bu son dönemdeki spekülatif gelişmeleri de kayda geçiyoruz. Bir iktisatçı olarak şu yaşadığımız gerekçenin hiçbir rasyonel gerekçesi yok. ‘Şöyle bir sebep oldu da bu sebepten dolayı bu kadar büyük bir spekülatif gelişme oldu' diyeceğimiz hiçbir gerekçe yoktur. Bunları Türkiye atlatabilecek bir güce sahiptir. Kararlılıkla bu süreci atlatacağız. Burada bazılarının ortaya çıkan olağandışı gelişmeyi fırsat bilerek sokakları hareketlendirmeye çalışması gerçekten doğru bir şey değildir. Biz bu anlamda muhalefetin legal, meşru mitingler ile hükümete karşı görüşlerini dile getirmesinin demokrasinin bir gereği olduğuna tabi ki inanırız. Buradan bir kere daha söylemek isterim ki: sokakların illegal gösteri alanı haline getirilmesine başta muhalefet de müsaade etmemelidir. Bu anlamda Türkiye bu süreci aşacak. Aşmanın yolu teenni, aklıselim ve sabırla bu süreci geçebilmektir. Dövizdeki aşırı oynaklık belli bir noktaya geldi. Şimdi daha da aşağıya doğru gidecek. Daha da önemlisi oynaklık da ortadan kalkarak milletimiz inşallah önünü görebilir bir noktaya çok kısa süre içerisinde gelecektir. Bunu söylerken şunun altını çiziyoruz. Vatandaşımızın alım gücünde bazı değişmeler oldu. Olumsuz anlamda değişmeler oldu. Kısa vadede bunu ortadan kaldıracak, hemen önümüzdeki ayın başında uygulamaya girecek olan asgari ücretin tespiti meselesi olmak üzere biz bütün dar gelirli, düşük gelirli vatandaşlarımızın bu süreçlerden olumsuz etkilenmemesi için madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor onların alım gücünü yukarıya çıkaracak düzenlemeleri yapmak ile yükümlüyüz” şeklinde konuştu.
Numan Kurtulmuş: Madem fiyatlar çok geriye çekilemiyor vatandaşın alım gücünü ileri taşımakla yükümlüyüz
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