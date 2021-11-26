Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı

Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan yapılan DNA incelemelerinde Yağal'ın Müslüme'nin ablasının da babası olduğu belirlendi. Diğer taraftan yapılan ilk analizde dede ile DNA uyumu belirlenen Müslüme'nin ileri tetkikler için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar acı bir haberle son buldu.Arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler arazideki her noktayı titizlikle inceledi. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürüme başladığı öğrenildi.Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. 70 yaşındaki dede Hasan Yağal tutuklamaya sevk edildi. Yağal daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise ilginç bir gerçek ayyuka çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu belirlendi. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneği de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı. Bu kapsamda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal…Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.Müslüme, ortadan kaybolduktan 10 gün sonra evine 7 kilometre mesafede cesedi bulunmuştu. Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendiği belirlenmiş bu durum tepkilere sebep olmuştu. Annesi Selvi Yağal'ın ceset bulunduktan sonra yaptığı duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti.