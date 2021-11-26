  • USD: 12,00 - 12,02
  • EURO: 13,46 - 13,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı

Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük kız Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede Hasan Yağal tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı. Dede Hasan Yağal'ın DNA'sı Müslüme Yağal ile uyuştu. Dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi. Adli Tıp kati sonuca ulaşmak için ileri incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu ortaya çıktı. İşte Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası ortaya çıkan skandallar zinciri ve son dakika haberinin detayları...

Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Ekleme: 26.11.2021 - 11:33 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan yapılan DNA incelemelerinde Yağal'ın Müslüme'nin ablasının da babası olduğu belirlendi. Diğer taraftan yapılan ilk analizde dede ile DNA uyumu belirlenen Müslüme'nin ileri tetkikler için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

MÜSLÜME YAĞAL EVİNDEN 7 KM UZAKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar acı bir haberle son buldu.

Arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler arazideki her noktayı titizlikle inceledi. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNE 10 GÜN SONRA ULAŞILDI

10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürüme başladığı öğrenildi.

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI, AİLE ÜYELERİ SERBEST

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. 70 yaşındaki dede Hasan Yağal tutuklamaya sevk edildi. Yağal daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

MÜSLÜME YAĞAL'IN DNA SONUCUNA ULAŞILDI: BABANIN DNA'SI UYUMSUZ, ANNENİN UYUMLU

Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise ilginç bir gerçek ayyuka çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

DEDE HASAN YAĞAL MÜSLÜME'NİN BABASI ÇIKTI

DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu belirlendi. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.

MÜSLÜME'NİN ABLASININ BABASI DA DEDE OLARAK BİLİNEN HASAN YAĞAL ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneği de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı. Bu kapsamda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal…

HASAN YAĞAL AİLE İÇİ BİRÇOK KİŞİYE İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

EKİPLERİ TERSE YÖNLENDİRDİLER İDDİASI

Müslüme, ortadan kaybolduktan 10 gün sonra evine 7 kilometre mesafede cesedi bulunmuştu. Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendiği belirlenmiş bu durum tepkilere sebep olmuştu. Annesi Selvi Yağal'ın ceset bulunduktan sonra yaptığı duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti.
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu’nda
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Yunanistan basınında Türk düşmanı Alman bakan sevinci: Merkel'den bıkmıştık
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
İstanbul trafik durumu! Megakentte artık bir yerden bir yere gitmek imkansız
DEVA Partisi'nin kurucularından olan Metin Gürcan, İstanbul’da gözaltına alındı
Alman polisinin ırkçı mesajları ifşa oldu! Dün bir Türk'ü tekmeledim...
Terörist Fetullah Gülen'den yeni video: Ne dediği anlaşılmıyor, vaziyeti bitik
CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş
Müslüme'nin ölümünde şoke eden rapor! Meğer Müslüme'nin dedesi babasıymış
Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok
EGO Genel Müdürlüğü duyurdu! Ankara'da toplu ulaşıma zam!
HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı