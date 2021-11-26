Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Müslüme Yağal'ın ölümünde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük kız Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Müslüme'nin ölümü sonrası aile fertleri gözaltına alınırken, dede Hasan Yağal tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı. Dede Hasan Yağal'ın DNA'sı Müslüme Yağal ile uyuştu. Dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın Müslüme'nin babası olduğu tespit edildi. Adli Tıp kati sonuca ulaşmak için ileri incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan dedenin diğer aile üyelerine de cinsel istismarda bulunduğu, Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu ortaya çıktı. İşte Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası ortaya çıkan skandallar zinciri ve son dakika haberinin detayları...
MÜSLÜME YAĞAL EVİNDEN 7 KM UZAKTA ÖLÜ BULUNMUŞTU
Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin 10 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar acı bir haberle son buldu.
Arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler arazideki her noktayı titizlikle inceledi. AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek verdi.
MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNE 10 GÜN SONRA ULAŞILDI
10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürüme başladığı öğrenildi.
DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI, AİLE ÜYELERİ SERBEST
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. 70 yaşındaki dede Hasan Yağal tutuklamaya sevk edildi. Yağal daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
MÜSLÜME YAĞAL'IN DNA SONUCUNA ULAŞILDI: BABANIN DNA'SI UYUMSUZ, ANNENİN UYUMLU
Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise ilginç bir gerçek ayyuka çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.
DEDE HASAN YAĞAL MÜSLÜME'NİN BABASI ÇIKTI
DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu belirlendi. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.
MÜSLÜME'NİN ABLASININ BABASI DA DEDE OLARAK BİLİNEN HASAN YAĞAL ÇIKTI
Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneği de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı. Bu kapsamda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal…
HASAN YAĞAL AİLE İÇİ BİRÇOK KİŞİYE İSTİSMARDA BULUNMUŞ
Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.
EKİPLERİ TERSE YÖNLENDİRDİLER İDDİASI
Müslüme, ortadan kaybolduktan 10 gün sonra evine 7 kilometre mesafede cesedi bulunmuştu. Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendiği belirlenmiş bu durum tepkilere sebep olmuştu. Annesi Selvi Yağal'ın ceset bulunduktan sonra yaptığı duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti.