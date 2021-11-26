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Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Üç yaşındaki Müslüme’nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal’ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili olayın aydınlanması için ilk günden itibaren çalışmalar yürüten Müge Anlı da canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Anlı, "Konuşamıyorum yayın yasağı olduğu için ama başka türlü bir hikaye var orada." dedi.

Ekleme: 26.11.2021 - 11:21 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!
Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı. Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp
görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu. 3 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ŞOKE EDEN GERÇEK
Adli Tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında ise skandal bir gerçek ortaya çıktı. Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının, dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi. Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği, annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise küçük kız ile uyumlu olduğu belirlendi. Bu skandal üzerine dede Yağal'ın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

ANLI'DAN CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR
Konuyla ilgili olayın aydınlanması için ilk günden itibaren çalışmalar yürüten Müge Anlı da canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

BİRÇOĞU DOĞRU DEĞİL
Anlı basında yer alan iddiaların birçoğunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Anlı, 'Bu arada şunu söyleyeyim bu 2.5 yaşındaki Müslüme ile ilgili çok sayıda haber var, dediğim
gibi yayın yasağı olduğu için ben bu konuda bildiklerimi aktaramıyorum ama çıkan haberlerin birçoğu doğru değil. Konuşamıyorum yayın yasağı olduğu için ama başka türlü bir hikaye var orada.' dedi.

YIL SONUNA KADAR NETLEŞECEK
Adalet mekanizmasının olayı yıl sonuna kadar netleştirmeye çalıştığını bildiren Anlı, 'Yıl sonuna kadar herhalde netleştirmeyi düşünüyor adalet mekanizması bu davayı. Şu an anlatılan gibi değil ' dedi
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