Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca

CHP zihniyetinin ekran yüzlerinden Metin Uca, AK Partili Yusuf Özoğul'un sokakları yeni bir kalkışma sahası haline getirmek için karıştırmak isteyenlere karşı "hadsizler" ifadesini kullanması sonrası seviyesizlikte sınırları zorladı. Özoğul'a "İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanımının öneminin yanıtı" ifadeleriyle hakaret eden Uca'ya sosyal medyadan tepki yağdı.

AK Partili Yusuf Özoğul, sözde hayat pahalılığından dem vurarak gençleri sokağa dökmek ve sokakları karıştırmak isteyenlere karşı 'Sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz'u hatırlatırım' şeklinde bir paylaşımda bulundu.CHP tayfasının favori ekran yüzlerinden Metin Uca, Özoğul'un sözlerini hedef alarak aşağılık bir ifade kullandı.Metin Uca, sosyal medya hesabından 'İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanmanın öneminin kanıtı' ifadelerini kullanarak zihnindeki kirli ve nefret dolu söylemleri dışa vurdu.Uca'nın skandal ifadeleri sosyal medyanın da gündemindeydi. Twitter kullanıcıları hadsiz Uca'nın daha önceki nefret söylemlerini de hatırlatarak 'yanına kalırsa devamı gelir' uyarısında bulundu.İşte sosyal medyada yer alan bazı yorumlar: