Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Partili ve CHP'li isimlerinkarşı karşıya geldiği oturumda CHP'li Ali Mahir Başarır, kendisine küfür edildiği iftirasındabulunmuştu.KİRLİ GEÇMİŞLERİ ORTAYA ÇIKTIÇirkin iftiralarla kendi sicilini temize çıkarmak isteyen CHP'li Başarır'ın kendisi ve kardeşininkirli geçmiş ortaya çıktı.ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK KARDEŞE TORPİL TÜRK ORDUSUNA HAKARETCHP'li Ali Mahir Başarır'nın geçmişte söylem ve yaptıklarıyla çok konuşuldu. Türk ordusunayönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri ve şehit cenazesindeki kahkahalarıyla Türk milletininhafızasında yer edinen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işealdırdığı kardeşi Atıf Sadi Başarır'ın ağzından küfür düşmediği ortaya çıktı.KARDEŞİ DE BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİAtıf Sadi Başarır' sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ağzaalınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.Özel bir televizyon programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-paletfabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakareteden sözler sarfetmişti. Başarır, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kezdevletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyondolara satılmış…" demişti.Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı HilmiTaşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlıkuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepkigöstermişti. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engellemişti.İTTİFAK ORTAĞI DA DESTEK VERMİŞTİTürkiye'yi ayağa kaldıran skandal sözlerin ardından CHP'li Başarır'a soruşturma başlatılırken işbirlikçisi İYİ Parti'den destek gelmişti. CHP ile ittifak içerisinde olan sözde milliyetçi İYİParti'nin milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Başarır'ın skandal açıklamalarının üstünü kapatmayayönelik ifadeler kullandı.İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHPMilletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Biz, herkesinkonuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadınıaçıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturmaolabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksatettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız." dedi.CHP'li Ali Mahir Başarır, Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile ilgili bir video paylaşarakyeni bir provokasyona soyunmuştu. Olayın aslının ise Mersin Valiliği tarafından yapılanaçıklama ile bambaşka olduğu ortaya çıktı.