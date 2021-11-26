Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda annesine küfür edildiği yalanına sarılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sicili kabarık çıktı. Türk ordusuna 'satılmış' sözleri ve şehit cenazesindeki kahkaları ile hatırlanan CHP'li vekilin kardeşini de daha torpille işe başlattığı ortaya çıktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Partili ve CHP'li isimlerin
karşı karşıya geldiği oturumda CHP'li Ali Mahir Başarır, kendisine küfür edildiği iftirasında
bulunmuştu.
KİRLİ GEÇMİŞLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çirkin iftiralarla kendi sicilini temize çıkarmak isteyen CHP'li Başarır'ın kendisi ve kardeşinin
kirli geçmiş ortaya çıktı.
ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK KARDEŞE TORPİL TÜRK ORDUSUNA HAKARET
CHP'li Ali Mahir Başarır'nın geçmişte söylem ve yaptıklarıyla çok konuşuldu. Türk ordusuna
yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri ve şehit cenazesindeki kahkahalarıyla Türk milletinin
hafızasında yer edinen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe
aldırdığı kardeşi Atıf Sadi Başarır'ın ağzından küfür düşmediği ortaya çıktı.
KARDEŞİ DE BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
Atıf Sadi Başarır' sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ağza
alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.
Özel bir televizyon programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet
fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret
eden sözler sarfetmişti. Başarır, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez
devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon
dolara satılmış…" demişti.
Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi
Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı
kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki
göstermişti. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engellemişti.
İTTİFAK ORTAĞI DA DESTEK VERMİŞTİ
Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sözlerin ardından CHP'li Başarır'a soruşturma başlatılırken iş
birlikçisi İYİ Parti'den destek gelmişti. CHP ile ittifak içerisinde olan sözde milliyetçi İYİ
Parti'nin milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Başarır'ın skandal açıklamalarının üstünü kapatmaya
yönelik ifadeler kullandı.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP
Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Biz, herkesin
konuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını
açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturma
olabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksat
ettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız." dedi.
CHP'li Ali Mahir Başarır, Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile ilgili bir video paylaşarak
yeni bir provokasyona soyunmuştu. Olayın aslının ise Mersin Valiliği tarafından yapılan
açıklama ile bambaşka olduğu ortaya çıktı.