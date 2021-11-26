İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İYİ PartiliDurmuş Yılmaz'dan, bir hafta önce söylediği "Ben sizleri bu gece saat 12:00'den sonrateyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bugece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla birsıkıntının geleceğini görürsünüz" sözlerine açıklık getirmesini istedi."SÖYLEDİĞİM SÖZLE OPERASYONU ENGELLEDİM"Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, "Benim yaptığı şey, ortada bir belirsizlik var ve bubelirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor, yönetsel bir olumsuzluk,bunun bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi. Dediğim gibi herhangi birduyumum yok, herhangi bir şeyim yok, sadece Merkez Bankası'yla ilgili yapılanoperasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Ama dediğim gibi, busöylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hala ortadankaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğinortadan kaldırılması" dedi."NASIL BİR OPERASYON" SORULARININ GELMESİ ÜZERİNE YILMAZ, ŞÖYLEKONUŞTU:"Merkez Bankası yönetimi gece saat 12:00'den sonra başkan yardımcılarıvesaireleri görevden alındı. Bu tür operasyonlar da gece bu saatten sonrayapılıyor. Henüz Hazine ve Maliye Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındakigörüş farklılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla bunu önümüzdekigünlerde tekrar göreceğiz. İnşallah bu yapılacak olan operasyon burada kalır,dolayısıyla benim temennim de odur. Bu, Türk Lirası'na bir de istikrar kazandırır.Ama bu henüz ortadan kalkmış değil. Bunu siz kendi partiniz içinde benden gayetiyi biliyorsunuz."