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İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, hükümete ekonomik üzerinden siyasi operasyon çekmek istemiş ve "Gece 12:00'de operasyon var. Resmi Gazete'yi takip edin" açıklamasıyla vatandaşları durduk yere tedirgin etmişti. Yılmaz, pinkin bir savunma yaparak "o açıklamayı yaptığı için operasyonu engellediğini" ileri sürdü.

İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Ekleme: 26.11.2021 - 11:55 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, İYİ Partili
Durmuş Yılmaz'dan, bir hafta önce söylediği "Ben sizleri bu gece saat 12:00'den sonra
teyakkuza davet ediyorum. Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu
gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir
sıkıntının geleceğini görürsünüz" sözlerine açıklık getirmesini istedi.

"SÖYLEDİĞİM SÖZLE OPERASYONU ENGELLEDİM"

Bunun üzerine Durmuş Yılmaz, "Benim yaptığı şey, ortada bir belirsizlik var ve bu
belirsizlik ülkenin parası üzerinde olumsuz etki yapıyor, yönetsel bir olumsuzluk,
bunun bir an önce ortadan kaldırılmasıyla ilgiliydi. Dediğim gibi herhangi bir
duyumum yok, herhangi bir şeyim yok, sadece Merkez Bankası'yla ilgili yapılan
operasyonlardan hareketle o gece bir operasyon yapılacaktı. Ama dediğim gibi, bu
söylediğim söz, bu operasyonun yapılmasını engelledi ama hala ortadan
kaldırmadı. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey, bu yönetsel belirsizliğin
ortadan kaldırılması" dedi.

"NASIL BİR OPERASYON" SORULARININ GELMESİ ÜZERİNE YILMAZ, ŞÖYLE
KONUŞTU:

"Merkez Bankası yönetimi gece saat 12:00'den sonra başkan yardımcıları
vesaireleri görevden alındı. Bu tür operasyonlar da gece bu saatten sonra
yapılıyor. Henüz Hazine ve Maliye Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki
görüş farklılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla bunu önümüzdeki
günlerde tekrar göreceğiz. İnşallah bu yapılacak olan operasyon burada kalır,
dolayısıyla benim temennim de odur. Bu, Türk Lirası'na bir de istikrar kazandırır.
Ama bu henüz ortadan kalkmış değil. Bunu siz kendi partiniz içinde benden gayet
iyi biliyorsunuz."
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