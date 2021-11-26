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HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır

HDP Ağrı vekili Habib Eksik, katıldığı ilçe kongresinde skandal açıklamalarda bulundu. "Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır." diyen Eksik, "Kimsenin de gücü yetmez değiştirmeye." ifadesini kullandı.

HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
Ekleme: 26.11.2021 - 01:28 Güncelleme: 26.11.2021 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Siirt ziyaretinde bir esnaf, Akşener'e 'Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır' demişti.

Akşener bu duruma sessiz kalırken, HDP'liler provokatör esnafa sahip çıkmıştı.

Konuyla ilgili HDP Iğdır Merkez kongresinde konuşan HDP Ağrı vekili Habib Eksik, skandal ifadeler kullandı.

'KÜRTLERİN TOPRAĞININ ADI KÜRDİSTAN'DIR'

'Kürt kültürünü, Kürt halkını tanımasanız da Kürdistan'ın ismini kabul etmeseniz de Kürtler vardır.' diyen Eksik, 'Kürtlerin dili vardır, Kürtlerin kültürü vardır ve var olacaktır. Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır kimsenin de gücü yetmez değiştirmeye.' diye konuştu.

HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
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