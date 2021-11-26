Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala katılmadı.Kavala'nın kendi isteğiyle duruşmaya katılmadığı öğrenildi.Bazı tutuksuz sanıklarla avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, CHP Milletvekili SezginTanrıkulu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP MilletvekiliZüleyha Gülüm, İsviçre, İsveç, Almanya, Belçika, Çekya, Danimarka ve İtalya'nın İstanbulbaşkonsolosları, Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı, bazı ülkelerden UluslararasıYazarlar Derneği (PEN) ile Uluslararası Af Örgütü üyeleri de izledi.Duruşmada sanık avukatlarının talepleri alınıyor.ÇARŞI DAVASININ GEÇMİŞİGezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının dabulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veyagörevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve GösteriYürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüteüye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.Bozma ilamında, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ilebu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, "örgüt üyeliği suçunun özelliğinazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi cihetine gidilmesi, sanıkların hukukidurumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesindeberaatlerine karar verilmesi"nin bozma nedeni sayıldığı aktarılmıştı.Bozma ilamının ardından 35 sanık 12 Temmuz'da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyeniden hakim karşısına çıkmıştı.Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun bulduğu Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamınauyulmasına karar vermişti. Sanıklar ve avukatlarına, birleştirme ve dosyanın esası hususundayazılı beyanlarını sunmak üzere süre veren heyet, birleştirme hususunda muvafakat verilipverilmeyeceği hususunun celse arasında değerlendirilmesine hükmetmişti.GEZİ PARKI OLAYLARI DAVASININ GEÇMİŞİİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcıve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında dava açılmıştı.İddianameyi kabul ederek yargılama yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat 2020tarihli duruşmada, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı ve Şerafettin Can Atalay'ın daaralarında olduğu 9 sanığın, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecedehukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine yönelik hükümkurmuş, firari 7 sanığın dosyasını ayırmıştı.Kararın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), OsmanKavala'nın da arasında yer aldığı 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozmuştu.Tutuklu sanık Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Jak Barkey'in, Fetullahçı TerörÖrgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasal veyaaskeri casusluk" suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 5Şubat 2021'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dava dosyasının Gezi Parkı olaylarına ilişkinİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası arasında fiili ve hukuki irtibatbulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine, dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesinehükmetmişti.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Nisan 2021'deki duruşmada, ana dava dosyasında 9sanık yönünden verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu ve kararveren bu mahkemeye gönderildiği hatırlatılarak, o kararla birlikte firari 7 sanık yönündendosyanın ayrıldığına işaret edilmişti.Mahkeme heyeti, 7 firari sanık yönünden ayrılan bu dosyanın, istinaf mahkemesince bozulanİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Osman Kavala ve Henri Barkey'in yargılandığı "15Temmuz darbe girişimi" davası ile yine Kavala'nın 9 sanık ile yargılandığı "Gezi olayları" davadosyasıyla birleştirilmesine hükmetmişti. Böylece birleşen 3 dava dosyasındaki sanık sayısı17'ye ulaşmıştı.ÇARŞI DAVASI DA BİRLEŞMİŞTİ"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ YönetimKurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ında aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi,Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davasına bakan İstanbul 13. Ağır CezaMahkemesi'ne yazı yazarak, dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüşlerini istemişti.İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'negönderilen yazıda, Kavala'nın da arasında bulunduğu 17 sanıklı dava dosyası ve 35 sanıklıÇarşı davası dosyası arasında yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibatbulunduğu belirtilmişti.Çarşı grubu davasının iddianamesinin, 17 sanıklı davanın iddianamesinden eski ve Çarşıdavası ilk kararının daha üst bir kanun yolu olan Yargıtay incelemesinden geçmiş olduğunaişaret edilen yazıda, Kavala'nın yargılandığı "15 Temmuz darbe girişimi" davası ve "Gezi Parkıolaylarına" ilişkin 17 sanıklı dosyanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaylabirleştirilmesine muvafakat verilip verilmediği sorulmuştu.Söz konusu talebi değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de iki dosyanınkendilerinde birleşmesine muvafakat verdiklerini bildirir yazıyı 30. Ağır Ceza Mahkemesi'negöndermişti.Dava dosyaları İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmişti.