  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Esenyurt'ta korkunç olay! 5 yaşındaki Vedat Turgay okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti

Esenyurt'ta annesiyle yürürken okul servisinin altında kalan 5 yaşındaki Vedat Turgay hayatını kaybetti. Araç altında kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı. Olay yerinden kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Esenyurt'ta korkunç olay! 5 yaşındaki Vedat Turgay okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti
Ekleme: 26.11.2021 - 14:55 Güncelleme: 26.11.2021 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta korkunç olay! 5 yaşındaki Vedat Turgay okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti
Olay Çınar Mahallesi 1467 sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Ersin Aktaş'ın kullandığı 34 LEK 846 plakalı okul servisi, sokakta annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı. Minibüsün altında sürüklenen Turgay, ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçtı.

Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı. Annenin çaresizliği güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere
karakola götürüldü.

Kazayı gören Emrah Olgün, 'Bir kadın çocuğu çekmeye çalışıyordu. Sağ soldan insanlar bağırınca durdu.



Çok kötüydü. İlk önce kaçmadı, araçtan indi. Sonra da gitti.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan İzmir’de Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar!
Meral Akşener, 2023 için İmamoğlu'ndan çalışma desteği istedi
Tele1 ve T24 Peygamber Efendimiz’in hadisini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın sözüymüş gibi verdi
Ayasofya Camii'nde bulunan gizemli kağıtların sırrı ortaya çıktı
Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Alsancak Stadyumu'nun ismi belli oldu
Gezi davasında son dakika gelişmesi! Savcı, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamını istedi
Bayraktar TB2 SİHA'dan önemli başarı: 400 bin uçuş saatini tamamladı
Muharrem İnce'nin ziyaretinde gergin anlar! Görevliler araya girdi
Esenyurt'ta korkunç olay! 5 yaşındaki Vedat Turgay okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Depremzedeler evlerine kavuşuyor
kimlere kaldı! Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'nin kanalında '28 Şubatçı komutanları cezalandırmayalım' mesajı
Radyoaktif serpinti mesajı panik yarattı! Kırklareli'nde vatandaşların sığınaklara girmesi istendi
Eski eşini sokak ortasında dövdü!
Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
İP'li Durmuş Yılmaz'dan pişkin savunma: Söylediklerimle operasyonu engelledim
Hainler hesap veriyor! 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı
Müslüme Yağal'ın ölümünde skandallar bitmiyor! Dede Hasan Yağal Müslüme'nin ablasının da babası çıktı
Metin Uca seviyesizlikte sınırları zorladı sosyal medyada tepki yağdı: AlçaksınMetinUca
Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'
Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Müslüme'nin ölümünde şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Kilosu 16 bin lira! Bu koku balina kusmuğundan yapılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı