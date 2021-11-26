Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay projeleri tek tek sıraladı! 2022 savunma yılı olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçesi ve kesin hesaplarıyla, Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yapan Oktay, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve Millet Kütüphanesi gibi birimleri içeren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının harcamasının, 2020 yılı kesin hesabına göre 2 milyar 872 milyon 745 bin lira olarak gerçekleştiğini aktaran Oktay, tahsis edilen ödeneğin 462 milyon 750 bin lirasının kullanılmayarak iptal edildiğini söyledi.PİRİ REİS DENİZE İNDİSavunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayının 1500'ü aştığını kaydeden Oktay, 2021'de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarının teslimatlarına başlandığını ve Atak helikopterinin teslimatlarına devam edildiğini bildirdi. Hava savunma alanında Hisar A+ sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden Hisar O+ Projesi'nde seri üretime geçildiğini ve Siper sisteminin Blok-1 testlerinin de başlatıldığını anlatan Oktay, "Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve zırhlı amfibi hücum aracının mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında birinci denizaltı Piri Reis denize indirilmiştir. İnsansız kara araçlarımızda hafif sınıfta 7 farklı konfigürasyonda 100'ün üzerinde araç teslimatı, orta sınıfta üzerine silah takılabilen 4 farklı konfigürasyonda araç teslimatı gerçekleştirilmiştir" açıklamasında bulundu.ASYA VE AFRİKA'DA YAYGIN KULLANIM2021'de savunma sanayinin motor teknolojisinde önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Oktay, "Tank ve muhtelif zırhlı araçlarımızın güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen 1500 beygirlik ilk motorumuz Batu'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır. Hafif zırhlı muharebe araçları ve ağır zırhlı araçlar ile Fırtına obüsleri için 1000 beygirlik motorumuz Utku başarıyla çalıştırılmıştır. Savunma sanayi ihracatımızdaki TB2 ve Anka ile elde edilen başarıya gemiler, botlar, hedef uçaklar, eğitim uçağı ve helikopterler de eklenmiştir. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika'da yaygın şekilde kullanılmaktadır" diye konuştu.ZIRHLI ARAÇLAR YERLİ MOTORLA TESLİM EDİLECEKGelecek yıla dönük planlamalara ilişkin bilgi veren Oktay, "2022'de Hisar O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak. Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, Akya harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak. Dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde 2. Denizaltı havuza çekilecek. Zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecek" dedi.E-DEVLETE 3 BUÇUK MİLYAR GİRİŞOktay, 2008'de sadece 22 kamu hizmetiyle açılan e-Devlet Kapısı üzerinden bugün 829 kuruma ait 6 bin 86 adet kamu hizmetinin vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, "Kullanıcı sayısının 57 milyonu aşmış olması, vatandaşlarımızın dijital kamu hizmetlerine teveccühünü göstermektedir. E-Devlet kapısında sunduğumuz konu bazlı bütünleşik kamu hizmetlerinden 2020 yılı Haziran ayında açılan 'Araçlarım' ekranı bugüne kadar 200 milyondan fazla, 2021 yılı Ekim ayında açılan 'İkametgahım' ekranı 1,5 milyona yakın ve 'Çalışma Hayatım' ekranı kısa bir sürede 23 milyonun üzerinde kullanım sayısına ulaşmıştır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, 2019 yılında toplam giriş sayısı 1,1 milyar, 2020 yılında 2,3 milyar olan e-Devlet Kapısı'na, 2021 yılı 17 Kasım itibariyle ise 2,7 milyardan fazla giriş yapılarak, e-devlete giriş sayısı son 3 yılda yüzde 145'i aşkın oranda artmıştır. 2021 yıl sonunda toplam giriş sayısının 3,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir" şeklinde konuştu.OPERASYONLAR KESİNTİSİZ SÜRÜYORPKK/KCK'nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edildiğini ve, PKK/KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok ismin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirildiğini anımsatan Oktay, operasyonların kesintisiz şekilde sürdüğünü dile getirdi. Oktay, "FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün Mahrem Yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmeye kararlılıkla devam etmiş, yurtdışında faaliyet gösteren azılı FETÖ terör örgütü mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir" bilgisini paylaştı.CİMER'E 5 MİLYON 237 BİN BAŞVURUCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının stratejik iletişim konusunda kamu diplomasisi dahil olmak üzere bir çatı kuruluş haline geldiğini belirten Oktay, "Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini yönetime hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmasına aracılık eden İletişim Başkanlığı, CİMER sistemine 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 5 milyon 237 bin 723 başvuru yapılmış ve bu başvuruların cevaplanma oranı yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle başvuru sayısının artmasına rağmen ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.13 FARKLI KATEGORİDE YAYINİslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, doğru dini bilgi ile toplumu aydınlatmakla görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, İslam medeniyetinin ilmi birikimini ve değerlerini değişip dönüşen toplumsal yapının yararına sunduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti: "Başkanlık, 2021 yılında 187 bin 750'si ilk basım olmak üzere 13 farklı kategoride 2 milyon 952 bin 130 basılı yayını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırmıştır. 1,6 milyon kez indirilen 523 adet e-kitabı, çoğunluğu sesli kitap olan 505 adet sesli içeriği, ayrıca İslam'ın evrensel mesajları ile Türk-İslam medeniyetini tanıtan 772 adet videoyu dijital erişime açmıştır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da dahil olmak üzere milletimize din hizmetleri sunan Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 yılı kesin hesap gideri 10 milyar 930 milyon 391 bin liradır. 2021 yılı ödeneği 12 milyar 977 milyon 926 bin lira olup 2022 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı, yüzde 24'lük artışla 16 milyar 98 milyon 580 bin liradır. Bütçenin yüzde 96'sı personel maaş ve sosyal güvenlik prim giderlerinden oluşmaktadır"