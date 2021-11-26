Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de: Depremzedeler evlerine kavuşuyor

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı tarafından yapılan konutlar, bugün düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.AHaber CANLI YAYIN'BİZ AK PARTİ'YİZ SÖZ VERİR VE SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ'Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Hamdolsun ülkemiz dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik afet müdahale sistemine sahiptir. Biz dakikalar içinde yardım, günler içinde enkaz kaldırma çalışmalarını başlatabiliyoruz.Hiç kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Daha önce nasıl Elazığ ve Malatya'da 1 yıl gibi kısa sürede daha iyisini yaptıysak, İzmir'de de aynısını yaptık.İzmir depreminin ardından Bayraklı'da 1391 konut, 392 dükkan için harekete geçtik. İzmir depreminin 5071 konut, 354 konut yapma kararı aldık. Bugün sözümüzü tutuyor, ilk etap evleri ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bizler AK Parti'yiz. Bizler söz verir, sözümüzü tutarız.Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da yakın zamanda hak sahiplerine teslim edeceğiz. Son kabine toplantımızın ardından İzmir'de yaptığımız deprem konutlarının ödemeleri ve vade durumlarını kamuoyu ile paylaşmıştık.2+1 konutların aylık taksitleri 750 liradan, 3+1'lerin taksitleri ise 1020 TL'den başlayacak. Kiradan bile daha düşük bedel ödeyerek vatandaşlarımız evlerine kavuşacak.'KENTSEL DÖNÜŞÜ RIZA VE YERİNDELİK ESSI İLE YAPIYORUZ'Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Depremin ardından felaketin yaralarını sarmakla kalmadık, kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdık. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bin binayı yıkmış dönüşümü zaten başlatmıştık. Rıza ve yerindelik esası ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.'DEPREME KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'2023 projelerimiz arasında Bergama ve Bayraklı'ya 2 millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Depreme hazırlık için gerçekten çok önemli adımlar atıyoruz. Son 20 yılda 80 bin insanımızı depremlerde kaybettik. Depremlerin çok büyük kısmı bilindik fay hatları üzerinde meydana geliyor. Deprem değil bina öldürür. 81 ilimizin tamamında riskli binaları belirliyor, dönüşüme tabi tutuyoruz. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 330 bin dönüşüm projesinin inşası sürüyor. Planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği ile ülkemize kazandırdığımız konutlar en önemli gücümüzdür. Vatandaşlarımıza sadece ev yapmıyoruz, depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. Son 2 yılda 38 bin 600 konutun yapım çalışmalarını başlattık.VATANDAŞLARA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISIAfetin ne zaman olacağını bilemediğimiz için vatandaşlarımıza buradan çağrı yapıyorum: Riskli yapılarınızı dönüşüme tabi tutun.'ALSANCAK MUSTAFA DENİZLİ STADYUMU'NU BUGÜN AÇIYORUZ'Sizlere buradan bir müjde de vermek istiyorum. Alsancak'taki yeni stadımızı da inşallah bugün açıyoruz. Adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik. Bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.İzmir-Ankara YHT hattının ilk etabını 2023 yılında hizmete sunacağız.Kılıçdaroğlu, İzmir'in derdine derman olacak bir talimat vermiş midir? taBelediyelerin sorumluluğunda olan ve yapmadıkları şeylerin suçlarını hükümete atmaktan başka yaptıkları bir şey var mı? Verilen sözlerinin kaçını tuttular? Verilen vaatlerin sıfıra yakınını tuttuklarını göreceksiniz.İzmir adına duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşıyorum. İzmir'e icraat yapmadan ideolojik saplantılarını giydirmeye çalıştıklarını sizlerin de artık görmeye başladığını düşünüyorum. 2023 ve 2053'e bizleri taşıyacak bir vizyon koymaları mümkün değil? Bunlardan İzmir'e hayır gelmez! İzmir körfezinin kirliliğini görüyorsunuz dimi? Kimin görevi bu? Belediyenin görevi...Biz hizmet götürürken ayrımcılık yapmıyoruz. İçme suyundan, yol, köprü, metro gibi yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işleri merkezi yönetim bütçesi ve bakanlıklarımız ile yürüttük. Bizim ilkemiz insanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarıdır. Bay Kemal ve CHP'nin ortaklarına bakın notunu verin. Önünüze koyacak bir hizmeti ve eseri olmayanlara hak ettikleri cevabı vermeye hazır mısınız? Ben hazır olduğunuzu düşünüyorum. İzmir'in diğer sorunlarını da sorumluluklarını yerine getirmeyenlere rağmen birer birer çözeceğiz.İzmir'de kütüphane olmadığını öğrendim. İzmir'deki eski tekel fabrikasını içinde kütüphane de olan bir kültür merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz.