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Cuma Namazı Saati 26 Kasım: Cuma Namazı Kaçta Kılınacak? İstanbul, Ankara, Bursa Cuma Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı vakitlerini internet sitesinden duyurdu. 26 Kasım Cuma namazının vakti, namazdan önce dört vakit, sekiz vakit ve iki vakit namaz olarak bilinecektir. Bugün Cuma Namazı Kaçta Kılınacak? İşte Cuma Namazı Saati 26 Kasım...

Ekleme: 26.11.2021 - 09:45 Güncelleme: 26.11.2021 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Cuma Namazı Saati 26 Kasım: Cuma Namazı Kaçta Kılınacak? İstanbul, Ankara, Bursa Cuma Namazı Saati
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm iller Cuma namazını gündemine aldı. Cuma, Müslümanlar için her hafta yapılan bir ibadettir. Diyanete namaz vakitleri takvimine göre Cuma namazı 81 ilde kılınacaktır. Peki bugün Cuma Namazı Kaçta Kılınacak? Diyanet takvimine göre 26 Kasım günü öğle namazından sonra Cuma namazı İstanbul'da 12:56, Ankara'da 12:41 ve İzmir'de 13:04'te kılınacak. 81 ilde Cuma namaz vakitleri dakika dakika değişecek. İşte 26 Kasım Cuma Namazı Saati...

Cuma Namazı Saati 26 Kasım: Cuma Namazı Kaçta Kılınacak? İstanbul, Ankara, Bursa Cuma Namazı Saati

Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak?


İstanbul Cuma Namazı Saati 12:56

Ankara Cuma Namazı Saati 12.41

İzmir Cuma Namazı Saati 13.04

Bursa Cuma Namazı Saati 12.56

Trabzon Cuma Namazı Saati 12.13

Cuma Namazında Hutbeye Yetişmek Zorunlu Mudur?


Cuma namazındaki hutbe, namazın etkili olabilmesinin şartlarından biridir. Vaazsız Cuma namazı batıldır. Bu nedenle, vaaz sırasında en az bir kişi bulunmalıdır. Ancak Cuma hutbesi için yetişip hutbeyi dinlemeye gerek yoktur. Bu nedenle mazeretleri nedeniyle hutbeye ulaşamayan veya hutbeyi duymayan kişilerin Cuma namazı kıldırması etkili olacaktır. Vaazı dinleyemeyen kimse, imam selamından sonra Cuma namazının ikinci rek'atına yetişirse, kalkıp bir rek'at daha kılar ve Cuma namazını tamamlar.

Cuma Namazı Saati 26 Kasım: Cuma Namazı Kaçta Kılınacak? İstanbul, Ankara, Bursa Cuma Namazı Saati

Cuma Namazı En Az Kaç Kişiyle Kılınır?


Cuma namazının etkili olabilmesi için cemaatin gerekli bir şart olduğu konusunda tüm âlimler hemfikir olsalar da, gereken asgari sayı konusunda farklı görüşlere sahiptirler. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre en az üç kişi, Ebu Yusuf'a göre Cuma namazı için iki kişi bulunmalıdır.

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