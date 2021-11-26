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CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda elinde bıçakla kadınlara tehdit yağdıran saldırganın görüntüleri metro duraklarının güvenliğini de gündeme getirdi. Duraklarda X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da çanta ve üst baş kontrolü yapılmazken bazı noktalarda güvenlik masalarının boş olması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalini gözler önüne serdi.

CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş
Ekleme: 26.11.2021 - 09:04 Güncelleme: 26.11.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş
İstanbul'da metro duraklarına girişlerde X-Ray cihazları yer alıyor. Her geçen kişi bu cihazlar ile kontrol ediliyor.

Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı saldırıya metro istasyonlardaki güvenliği gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.



BAVULLAR YA DA ÜSTLER KONTROL EDİLMEDİ

Metrolarda önlem alınması beklenirken bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda çekilen görüntülerde bazı yolcuların X-Ray'dan geçerken üzerindeki metal yoğunluğunu gösteren ışığın yeşil yandığı görüldü.

X-Ray cihazında kırmızı ışık yanmasına sebep olan kişilerin bavulları ve ya üstleri kontrol edilmedi.



GÜVENLİK MASALARI DA BOŞ...

Bazı duraklarda X-ray cihazlarının önünde bulunan güvenlik masalarının da boş olduğu görüldü.



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CHP'li İBB'den metrolarda büyük ihmal! X-Ray cihazları 'kırmızı' yansa da kontrol yok, güvenlik masaları boş
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