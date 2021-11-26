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Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı

Avustralya'da birçok kentte, yerel vahşi yaşamı korumak amacıyla evcil kedilere sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi.

Ekleme: 26.11.2021 - 09:27 Güncelleme: 26.11.2021 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağıDaha önce bazı kırsal bölgelerindeki fare istilasına karşı çiftçilerine en öldürücü fare zehrinin kullanılmasını öneren ve de kuraklığı öne sürerek helikopterlerden 5 bin deveyi tüfekle katleden Avustralya'da, bu sefer kedilere yönelik bir karar alındı.

Ülke genelinde koronavirüs salgını nedeniyle insanlar için karantina uygulamalarını hafifletirken, kedilere yönelik karantina uygulaması başladı.

VAHŞİ YAŞAMI KORUMAK İÇİN KEDİLERE YASAK

Birçok şehir, hayvanlara Kovid-19 nedeniyle değil, yerel vahşi yaşamı korumak ve "komşuluk ilişkilerini iyileştirmek" için gece gündüz sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

Bu yasağın olmadığı diğer bölgelerde ise evcil hayvanlar için gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasakları delen hayvanların sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.

YAZLA BİRLİKTE KEDİLER SOKAĞA ÇIKARTILMAYACAK

Melbourne'ün kuzeyindeki 100 bin nüfuslu Bendigo konseyi, bu ay oy birliğiyle, kedilerin gece gündüz sahiplerinin mülkü sınırları içinde kalması gerektiği anlamına gelen yerel bir yasayı onayladı. Başkent Canberra da önümüzdeki yazdan itibaren kedilere sokağa çıkma yasağı getirecek.


KEDİLER AÇ OLMASA BİLE DİĞER CANLILARI ÖLDÜRÜYOR

Bendigo Belediye Konseyi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar denildi:

"Kediler aç olmasalar bile içgüdüsel olarak vahşi yaşamdaki diğer canlıları öldürüyor. Sokağa çıkma yasakları aynı zamanda 'daha az araba kazası, kedi kavgası, hastalık ve kaybolma' anlamına geliyor."

KEDİSİNİ GERİ ALMAK İSTEYEN BİN 80 LİRA VERECEK

Bendigo meclis üyeleri, tedbirin sorumlu evcil hayvan sahipliğini teşvik edeceğini belirtirken, evcil hayvanlarının dışarıda bulunması ve belediye tarafından toplanması durumunda sahiplerin, kedilerini geri almak için 125 Avustralya doları (yaklaşık bin 80 lira) ceza alacağını aktardı.

Meclis üyelerinden biri olan Julie Sloan, hayvan sahiplerine yasağa hazırlanmaları için çeşitli eğitimler verileceğini söyledi. Sloan, "Aldığımız karar kedileri 7/24 kapalı mekanlarla sınırlandırmıyor. Bunun yerine sahiplerinin mülkünde kalmalarını sağlıyor." diye konuştu.

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