Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemiA

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek bir seviyede olması konusunda Türk-İş'le uzlaşı içinde olduklarını ifade etti. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi gibi bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek.Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl için 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.Bakan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.Türk-İş düzenlediği 'Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın' eğitim seminerine katılan Bakan Bilgin, asgari ücret konusunu uzlaşıyla çözmek istediklerini söyledi. Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret konusundaki tavrının çok açık olduğunu belirterek,'Emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz' diye konuştu.Prim borcu olmayan, düzenli yatıran işyerlerine beyaz bayrak verileceğini ifade eden Bakan Bilgin, 'Bu bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. Kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek, toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir' dedi.Emekli aylığı tabanı da her yıl Ocak ayında asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücret zammıyla brüt ücreti artan çalışanın kıdem tazminatı tavanı sınırlı olmak üzere alacağı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı tutarı da artacak. İş Kanunu'na göre işe başlanılan tarihten itibaren geçen her tam yıl için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme gerçekleştirilir. Kıdem tazminatı hesaplaması son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında esas ücrete ek olarak çalışanlara sağlanan para, para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de göz önüne alınır.Kıdem tazminatının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında ödenir.1 Ocak 2022'den itibaren asgari ücretle kıdem tazminatının tabanı, memur maaş katsayısı tavanı da artacak. Bu yıl için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavan tutarı 8248 lira olarak belirlenirken, bu yıl için 11 bin 246 liraya çıkacak.Asgari ücret artışına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, GSS primlerinin devlet tarafından karşılanması için aranan gelir sınırı da artacak. Böylece daha çok kişinin 65 yaş aylığından, engelli aylığından, evde bakım parasından yararlanması mümkün olacak.GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı artacak. İşsizlik ödeneği tutarları artacak. Geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası) tutarı artacak. Bireysel emeklilik sistemine katılanların katkı paylarının yüzde 25'ine kadar devletin yaptığı katkı tutarı artacak.Emekliye ayrılma kararı alırken ya da 15 yıl sigortalılık 3600 prim günü gibi yaş dışındaki emeklilik koşulunu tamamlayarak işten ayrılanlar kıdem tazminatı almak için kıdem tazminatı taban ve tavanındaki artışları dikkate almalı. Giydirilmiş ücreti kıdem tazminatı tavanını geçenler daha yüksek tazminat için Ocak ya da Temmuz'da dilekçe vermeleri emeklilikte avantaj sağlar. Brüt ücreti asgari ücretten yüksek, kıdem tazminatı tavanından düşük olanların bu tarihi beklemesine gerek bulunmuyor.Edinilen son dakika haberlerine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Komisyon'da görüşmeleri hızlandırarak süreci Aralık ayının başında tamamlamaya hazır olduklarını söyledi. Akkol, 'Temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışanların refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız.Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz. Asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz' dedi.