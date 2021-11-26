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AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı Mı? Açık Öğretim Lisesi Sınavları Ne Zaman?

AÖL öğrencilerin en merak ettiği sorulardan biri de sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağıdır. Peki, AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 26.11.2021 - 11:39 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
AÖL Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı Mı? Açık Öğretim Lisesi Sınavları Ne Zaman?
Liseyi açıktan okumayı tercih eden çoğu öğrenci konuyla ilgili birçok araştırma yapıyor. Özellikle AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı ve açık öğretim lisesi sınavları ne zaman soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan açık öğretim liseleri hakkında en merak edilen sorulardan biri de sınavların ne zaman yapılacağıdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle açık öğretim lisesi sınavları online olarak yapılıyordu. Bu kapsamda çoğu öğrenci kısıtlamaların kaldırılmasının ardından sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu sebeple konuyla ilgili sorular herkes tarafından merak ediliyor. AÖL sınav giriş yerleri ve AÖL sınavları ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin devamını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


AÖL Sınavları Ne Zaman?


AÖL sınavları birçok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple AÖL sınavları ne zaman ve AÖL sınav giriş yerleri en sık aratılan sorulardandır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavların ne zaman yapılacağı da merak edilen konulardandır. 4-10 Aralık tarihinde sınavların online yapılacağı bildirilenler arasındadır.


AÖL Sınavları Ne Zaman?

AÖL Sınav Giriş Belgesi Açıklandı Mı?


Açık öğretim lisesinde okuyan çoğu öğrencinin en çok araştırıldığı konular arasında AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı sorusudur. AÖL sınavı giriş belgelerinin 1 Aralık Çarşamba günü açıklanacağı belirtilenler arasında yer alıyor. AÖL’sitesi üzerinden kolaylıkla giriş belgelerinizi öğrenebilirsiniz.

AÖL Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?


Açık öğretim lisesinde okuyan çoğu öğrencinin en merak ettikleri konulardan biri de AÖL puan hesaplama nasıl yapılır sorusudur. Bütün derslerden yapılacak olan sınavların soru sayısı 20 adettir. Verilen her doğru cevap ise 5 puan değerindedir. Yanlışların doğruları etkilemediği de belirtilenler arasında yer alıyor. Sınavlar açıklandıktan sonra doğru veya yanlış sayılarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmeyecek. Hatalı soruların ise iptal edilerek değerlendirmenin dışında tutulacağı bildirildi.


AÖL Sınavları Ne Zaman?

Açık Öğretim Lisesi Mezun Olma Şartları


-18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
-18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
-Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
-Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması,
-Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
-Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.

Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı dersi ise geçilmesi zorunlu kılınan dersler arasında yer alır. Bu sebeple bu dersten her hangi bir muafiyet söz konusu olmaz. Ayrıca daha önceleri AÖL ile ilgili yapılan duyurularda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8 dönem şartının kaldırıldığı belirtildi. Böylece 18 yaş ve üzeri öğrenciler için gerekli olan 8 dönem şartı kaldırıldı. Böylece akranlarıyla aynı sürede mezun olma hakkı tanınan bu kişilerin mezuniyet şartı 5 dönem olarak belirlendi.


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