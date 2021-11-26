AK Partili Mehmet Tevfik Göksu: 'Sayın Başkan İstanbul’dan giderken Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıp gidecek'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın son oturumundabelediyenin 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndatoplanan İBB Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK PartiGrup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin yeni bütçesi ile ilgi açıklamalarda bulundu."İBB BU BÜTÇEYİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN 16 MİLYARDAN DAHA FAZLA BORÇPARA BULMAK ZORUNDADIR"Meclis kürsüsüne çıkarak konuşma yapan Göksu, "İBB yönetiminin 2022 senesi için ilavetam 8 milyar net borçlanmayı öngörüyor. Bulunması gereken toplam borç ise 13milyar 860 milyon 44 bin TL'dir" dedi. Performans programında gizli birborçlanma olduğunu ifade eden Göksu, "Performans programına göz atınca biryerlerde saklanmış gizli bir borçlanmayı daha görüyorsunuz.2022 Performans Programı'na bakınca gider bütçesinin gerçekleşme oranınınyüzde 100 olarak hedeflendiğini, buna karşılık gelir bütçesinin gerçekleşmeoranının ise yüzde 95 olduğunu görürsünüz. Bu ne demektir? Bütçenin yüzde 5'ikadar daha borçlanılacak demektir. O da yaklaşık olarak 2,4 milyar daha ilaveborçlanmadır. Kısaca, İBB bu bütçeyi gerçekleştirebilmek için 16 milyardan dahafazla borç para bulmak zorundadır" dedi."İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE 93 MİLYARLIK BORÇ BIRAKIP GİDECEK"Başkan Göksu, 2022 yılında belediyenin borç riskinin 73.120 milyar olacağını ifade ederekşunları kaydetti:"2022 yılı olduğunda Büyükşehir belediyesinin borç riski 73.120 milyar TL 2022 ve2023 projeksiyonu tutulmuş bu projeksiyona göre yeni ilaveler gelmese dahi 10milyar 2023 de ilave görülmüş 10.5 milyar da 2024 de yani sayın başkanİstanbul'dan giderken İstanbul Büyükşehir Belediyesine 93 milyarlık borç bırakıpgidecek.Biz geçmişte Büyükşehir Belediyesi'ndeki bütün yanlışlıkları düzeltmek için 25 yıluğraşmıştık galiba bir 25 yıl daha uğraşacağız. 2022 yılı bütçesi yatırım planındaolan 40 tane proje var.Proje aynı isimle aynı kalemle 2021 de de var. Hiç dokunulmadan 2022 yılınaaktarılmış fiyatı yükseltilerek. Şimdi soruyorum bugüne kadar İBB 2021 yılında hergün günde 72,5 trilyon para harcamış. Allah aşkına bu para nereye harcadınız?"