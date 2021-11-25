Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi
'Jahrein' lakaplı Twicth soytarısı Ahmet Sonuç, sosyal medyada Teknofest'e katılan çocukların çalışmalarını aşağılayan bir paylaşımda bulundu. Soytarı fenomen, tweetinde "Z kuşağı değilmiş de teknofest kuşağıymış. Siz kim, teknoloji kim? Öğrenciye KYK yurdunda aylık 16 gb internet vererek hangi teknolojiyi üreteceksiniz 2021'de? Teknofest dediğiniz şeyin özetini de aşağıya bırakıyorum. Siz sadece kendinizi kandırırsınız. Beyni olan biliyor..." Bunun üzerine Teknofest'ten yanıt gecikmedi.
'Jahrein' lakaplı streamer Ahmet Sonuç, Twitter'da Teknofest'i küçümseyen bir paylaşımda
bulundu. Teknofest'te projeleriyle yer alan iki çocuğun olduğu bir fotoğrafı paylaşarak,
maketlerini 'ucube' olarak niteleyen Sonuç'a, yanıt veren Teknofest yönetimi, 'Profil
bilgilerinde kendisini 'herbokolog' olarak tanımlayan bir şahsın, TEKNOFEST ve
yarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır' diyerek seri
paylaşımlar yaptı.
Sonuç, 'Z kuşağı değilmiş de teknofest kuşağıymış. Siz kim, teknoloji kim?
Öğrenciye KYK yurdunda aylık 16 gb internet vererek hangi teknolojiyi
üreteceksiniz 2021'de? Teknofest dediğiniz şeyin özetini de aşağıya bırakıyorum.
Siz sadece kendinizi kandırırsınız. Beyni olan biliyor. Arkadaşlar bu ucube maket
AFAD'ın Teknofest insanlık yararına projelerinde finalist oldu. Çocuklar hafızmış
ama. Allah kabul etsin. 6 yaşımdayken legolarımla insanlığa daha yararlı maketler
üretiyordum.' notuyla Teknofest'ten bir fotoğraf paylaştı.
TEKNOFEST: KENDİNE 'HERBOKOLOG DİYEN ŞAHSA' CEVABIMIZ
Teknofest yönetimi 'Jahrein' Ahmet Sonuç'a bu paylaşımıyla ilgili yanıt verdi.
Sonuç'un Twitter'daki tanıtım bölümünde yer alan 'Herbokolog' lakabına atıfla,
'Profil bilgilerinde kendisini 'herbokolog' olarak tanımlayan bir şahsın,
TEKNOFEST ve yarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır'
diyen Teknofest yönetimi şu açıklamayı yaptı:
'TEKNOFEST'te 36 farklı teknoloji yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmalarda ortaokul, lise,
üniversite, mezun kategorilerinde farklı düzeyde bilimsel ve teknolojik yetkinlikler
kazanılmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımızın ve
özellikle daha genç yaşlardaki çocuklarımızın haklarını korumaya azami özen gösteriyoruz. Bu
'herbokolog' tarafından alıntılanan proje, ortaokul öğrencilerinden oluşan bir takım
tarafından hazırlanmış ve katıldığı yarışmada 23. olmuştur. Bu raporda da görülebileceği gibi,
ortaokul öğrencilerimiz bu yarışmalarda bilimsel araştırma metodolojisi, literatür taraması,
özgün tasarım gibi yetkinlikler kazanmaktadır.
Bazı yarışmalarda ve kategorilerde bu kazanımlar, ileri düzeyde bilimsel seviyelerde
gerçekleşmektedir. Bunların bazılarını -konuya ilgi duyanların ilgisine- devam tweetlerde
sunmak isteriz. Robotaksi Otonom Araç Yarışması ile lise, lisans ve lisansüstü seviyesindeki
öğrenciler, kendi tasarlayıp ürettikleri araçla tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir
parkurda tüm görevleri otonom yerine getirmeye çalışır.
Roket Yarışması farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım ve
roket sistemleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları eğitimler
sayesinde birlikte çözme kabiliyetleri kazandırmaktadır. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması,
günümüzde birçok konuda kurtarıcı bir bilim haline gelen biyoteknolojiyi içeren konularda
çalışmak isteyen, hem bilim insanları hem de öğrencileri bu alanda buluşturuyor.
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ile yapay zekâ teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarının
ülkemizde yaygınlaştırılması, bu alandaki çalışmaların ve iş birliklerinin artırılması
hedeflenmektedir. Bu yıl Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne 1000'e yakın başvuru
arasından seçilen, 28 farklı ülkeden 99 girişim katılım sağladı.
Jet Motor Tasarım Yarışması'nda 150 libre itki üreten bir turbojet motorunun kavramsal
tasarımını gerçekleştiren takımlar ülkemiz adına kendi teknolojisini üreten, dışa bağımlılığı
olmayan ülke konumunda olma yolunda ilerletmektedir. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları
hakkında daha detaylı bilgiyi internet sitemizden edinebilirsiniz '