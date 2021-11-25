Twitch soytarısı 'Herbokolog Jahrein' gençlerimizi aşağıladı! Teknofest ağzının payını verdi

'Jahrein' lakaplı streamer Ahmet Sonuç, Twitter'da Teknofest'i küçümseyen bir paylaşımdabulundu. Teknofest'te projeleriyle yer alan iki çocuğun olduğu bir fotoğrafı paylaşarak,maketlerini 'ucube' olarak niteleyen Sonuç'a, yanıt veren Teknofest yönetimi, 'Profilbilgilerinde kendisini 'herbokolog' olarak tanımlayan bir şahsın, TEKNOFEST veyarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır' diyerek seripaylaşımlar yaptı.Sonuç, 'Z kuşağı değilmiş de teknofest kuşağıymış. Siz kim, teknoloji kim?Öğrenciye KYK yurdunda aylık 16 gb internet vererek hangi teknolojiyiüreteceksiniz 2021'de? Teknofest dediğiniz şeyin özetini de aşağıya bırakıyorum.Siz sadece kendinizi kandırırsınız. Beyni olan biliyor. Arkadaşlar bu ucube maketAFAD'ın Teknofest insanlık yararına projelerinde finalist oldu. Çocuklar hafızmışama. Allah kabul etsin. 6 yaşımdayken legolarımla insanlığa daha yararlı maketlerüretiyordum.' notuyla Teknofest'ten bir fotoğraf paylaştı.TEKNOFEST: KENDİNE 'HERBOKOLOG DİYEN ŞAHSA' CEVABIMIZTeknofest yönetimi 'Jahrein' Ahmet Sonuç'a bu paylaşımıyla ilgili yanıt verdi.Sonuç'un Twitter'daki tanıtım bölümünde yer alan 'Herbokolog' lakabına atıfla,'Profil bilgilerinde kendisini 'herbokolog' olarak tanımlayan bir şahsın,TEKNOFEST ve yarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır'diyen Teknofest yönetimi şu açıklamayı yaptı:'TEKNOFEST'te 36 farklı teknoloji yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmalarda ortaokul, lise,üniversite, mezun kategorilerinde farklı düzeyde bilimsel ve teknolojik yetkinliklerkazanılmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımızın veözellikle daha genç yaşlardaki çocuklarımızın haklarını korumaya azami özen gösteriyoruz. Bu'herbokolog' tarafından alıntılanan proje, ortaokul öğrencilerinden oluşan bir takımtarafından hazırlanmış ve katıldığı yarışmada 23. olmuştur. Bu raporda da görülebileceği gibi,ortaokul öğrencilerimiz bu yarışmalarda bilimsel araştırma metodolojisi, literatür taraması,özgün tasarım gibi yetkinlikler kazanmaktadır.Bazı yarışmalarda ve kategorilerde bu kazanımlar, ileri düzeyde bilimsel seviyelerdegerçekleşmektedir. Bunların bazılarını -konuya ilgi duyanların ilgisine- devam tweetlerdesunmak isteriz. Robotaksi Otonom Araç Yarışması ile lise, lisans ve lisansüstü seviyesindekiöğrenciler, kendi tasarlayıp ürettikleri araçla tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan birparkurda tüm görevleri otonom yerine getirmeye çalışır.Roket Yarışması farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım veroket sistemleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları eğitimlersayesinde birlikte çözme kabiliyetleri kazandırmaktadır. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması,günümüzde birçok konuda kurtarıcı bir bilim haline gelen biyoteknolojiyi içeren konulardaçalışmak isteyen, hem bilim insanları hem de öğrencileri bu alanda buluşturuyor.Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ile yapay zekâ teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarınınülkemizde yaygınlaştırılması, bu alandaki çalışmaların ve iş birliklerinin artırılmasıhedeflenmektedir. Bu yıl Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne 1000'e yakın başvuruarasından seçilen, 28 farklı ülkeden 99 girişim katılım sağladı.Jet Motor Tasarım Yarışması'nda 150 libre itki üreten bir turbojet motorunun kavramsaltasarımını gerçekleştiren takımlar ülkemiz adına kendi teknolojisini üreten, dışa bağımlılığıolmayan ülke konumunda olma yolunda ilerletmektedir. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarıhakkında daha detaylı bilgiyi internet sitemizden edinebilirsiniz '