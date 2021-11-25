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Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, TVNET canlı yayınında, eski partisi CHP'den ayrılma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Partinin en üst düzey sıralarında yer almasına rağmen partiden kopan Yılmaz, "Koyun olmayı reddettim. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirdi." diye konuştu. CHP'de 14'üncü kat olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, "CHP yönetimi 15 Temmuz'u önceden biliyordu" dedi.

Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
Ekleme: 25.11.2021 - 00:31 Güncelleme: 25.11.2021 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, eski partisi CHP'den ayrılma sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

14'ÜNCÜ KAT VURGUSU: 'CHP 15 TEMMUZ DARBESİNİ ÖNCEDEN BİLİYORDU'

'CHP'nin en üst düzey sıralarında yer aldınız. Ne gördünüz? Neden ayrılma kararı aldınız?' sorusuna yanıt veren Yılmaz, 'Koyun olmayı reddeden bir insanım. ODTÜ mezunuyum ve yanlış gördüğüm şeye alet olmam. Kemal Kılıçdaroğlu,CHP'nin başına yakışmayan bir adam. FETÖ'cüler CHP'yi kontrol etmek isteyip, kaset kumpasıyla onu göreve getirmişler. Ben 'neden iktidar olamıyoruz' diye sorduğumda cevap alamıyorsun. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı tırıvırı bir makamdır. Üç şeye itiraz ettim, partinin iyice raydan çıkması, giderek iktidar alternatifi olmaktan çıkması, FETÖ ağzıyla konuşması ve örgütün orada hakimiyet kurması... 'FETÖ'cüleri ihraç et, bunları ihraç etmezsen seninle çalışmayacağım' dedim. Başından beri uyardım onu. CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı'nın iddianamesinde bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Şu anda hala orada özel danışmanlık görevini yapıyor. ' diye konuştu.

'O GECE KILIÇDAROĞLU'NA ZORLA KINAMA AÇIKLAMASI YAPTIRDIM'

Yılmaz sözlerinin devamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine giderek kahvesini yudumlayan Kılıçdaroğlu'na, o gece zorla kınama açıklaması yaptırdığını da belirtti.
Öztürk Yılmaz'dan CHP'ye '14'üncü kat' üzerinden ağır sözler: 15 Temmuz'u önceden biliyorlardı
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