Olağanüstü MYK sonrası AK Parti'den CHP'ye zor soru: 14'üncü katta oturup gündemi belirleyen kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü olarak topladı. AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu, olağanüstü toplantı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Akbaşoğlu, 'CHP'nin sırça köşkünün 14. Katında oturup gündemi belirleyen kim?' sorusunu sordu ve Kılıçdaroğlu'nu etiketledi. Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, dün bir televiyon kanalında CHP'nin 14'üncü katında gizli görüşmelerin yapıldığını, partinin 15 Temmuz'dan haberdar olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.KILIÇDAROĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ MYK TOPLANTISICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin A Takımı'nı olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü toplantısı ve sonrasındaki açıklamaları dikkat çekti. CHP Genel Başkanı'nın Selahattin Demirtaş'ın '7 ilde ortak miting' çağrısı sonrası, Mersin'den mitingleri başlatma kararı alması da manidar olarak değerlendirildi.AK PARTİ'DEN ZOR SORU: 14'ÜNCÜ KATTA GÜNDEMİ BELİRLEYEN KİM?AK Parti Grup Başkanvekili M.Emin Akbaşoğlu sosyal medya hesabından CHP'nin olağanüstü toplantısına göndermede bulundu. Akbaşoğlu, 'Millî, gayrimillî söylemine binaen soruyorum: Olağanüstü MYK' nın gündemi CHP'nin 14. Katında mı belirlendi ? CHP'nin sırça köşkünün 14. Katında oturup gündemi belirleyen kim Sayın Kılıçdaroğlu?' ifadelerini kullandı.ESKİ CHP'Lİ ÖZTÜRK YILMAZ 14'ÜNCÜ KATTA GİZLİ TOPLANTILAR YAPILDIĞINI DUYURMUŞTUCHP'de üst düzey görevlerde bulunduktan sonra zehir zemberek sözlerle istifa eden ve Yenili Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz bir canlı yayında hayli dikkat çeken ifadeler kullandı. Yılmaz, CHP'de 14'üncü kat diye bir yer olduğunu ve gizli görüşmelerin burada yürütüldüğünü, CHP yönetiminin de 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olduğunu ifade etti. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na darbe gecesi zorla kınama yayınlattığını da ifade etti.Yılmaz canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:CHP'de 14'üncü kat var. Her şey orada dönüyor. Ben darbeyi (15 Temmuz'daki girişim) daha önceden bildiklerini düşünüyorum. Enver Altaylı'nın iddianamesinde bin 200 defa görüşme olduğu söyleniyor. Şu anda hala orada özel danışmanlık görevini yapıyor.'CHP DIŞARIDAN YÖNETİLİYOR'Yılmaz sözlerinin devamında, CHP'nin dışarıdan yönetildiğini belirterek, 'İttifaklar nasıl oluştu? Atatürkçü bir parti, HDP ile anayasa çalışması yapıyor. Atatürk'ün felsefesinde birleştirme var diğerinde federal bir yapıyla ayrıştırmak var. Nasıl oluyor ki, milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti de (İYİ Parti) üçüncü bir parti oluyor. Bunları kim bir araya getiriyor? İşte dışarısı getiriyor. Dış destekli kukla muhalefet diye boşuna demiyorum.' ifadelerini kullandı.