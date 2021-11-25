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Nikol Paşinyan'ın yardım istediği Rusya'dan flaş sözler: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin, bölgenin durumuna katkı sağlayacağını ve Rusya’nın bunu desteklediğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Türkiye’yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz ancak koridor açılması konusunu müzakere etmek istemiyoruz, (Güney Kafkasya’da) ulaşım yollarının açılması konusunu müzakere etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı

Nikol Paşinyan'ın yardım istediği Rusya'dan flaş sözler: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz
Ekleme: 25.11.2021 - 17:38 Güncelleme: 25.11.2021 - 17:50 / Editör: Ozge Selin
Nikol Paşinyan'ın yardım istediği Rusya'dan flaş sözler: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz
Türklerin Karabağ zaferinden sonra zor günler geçiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya'dan aman diledi. Zaharova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Kafkasya'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

PAŞİNYAN YARDIM İSTEDİ

Ermenistan'ın, Türkiye ile temas kurulması noktasında Rusya'dan destek istediğini belirten Zaharova, "Rusya, bu süreçte TürkiyeErmenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilgi duymaktadır ve bu yönde adımlar atmaktadır." dedi.

"ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Zaharova, Rusya'nın söz konusu sürece mümkün olan tüm yollardan destek vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Bu sürecin başlatılmasının, bölgedeki genel durumun iyileştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"EKONOMİK VE ULAŞIM BAĞLARININ KURULMASINA ÖZEL ÖNEM VERİLMEKTEDİR"

Bölgede, barışçıl ve istikrarlı koşulların oluşturulması için adımlar atmayı sürdüreceklerini söyleyen Zaharova, "Elbette bölgedeki ticari, ekonomik ve ulaşım bağlarının kurulması ve geliştirilmesine de özel önem verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İSTİYORUZ ANCAK..."

Öte yandan geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz ancak koridor açılması konusunu müzakere etmek istemiyoruz, (Güney Kafkasya'da) ulaşım yollarının açılması konusunu müzakere etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MAĞLUP PAŞİNYAN SOYKIRIM SAFSATASINA SARILDI

Sputnik'in haberine göre, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak açıklamasında koridorla ilgili tek bir cümle dahi bulunmadığını, ulaşım yollarından bahsedildiğini ve bu nedenle koridor meselesine anlam veremediğini kaydeden Paşinyan, "Kendilerini 'tek millet, iki devlet' ilan eden Azerbaycan ve Türkiye'ye sormak istiyorum: Ermenistan'ı yok etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ermeni soykırımını devam ettirmek ve yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer evetse, bize direnmekten başka bir seçenek kalmıyor. Eğer hayırsa, o zaman haklısınız, bu bölgede barışı tesis etmek için tarihi bir fırsat var. Bu soruya açıklamalarla değil eylemlerle cevap vermeliler." sözlerini sarf etmişti.



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