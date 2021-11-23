Müslüme’nin Ölümünde İtiraf Geldi Mi? Müslüme’nin Dedesi Kim? Müslüme’nin Dedesi Neden Tutuklandı?



Müslüme Yağal'ın Dedesi Kim? Müslüme'nin Dedesi Neden Tutuklandı?





Müslüme Yağal'ı Kim Buldu?

Müslüme'yi Kim Öldürdü?

Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşanan olayda küçük Müslüme ailesinin yaşadığı çadırın önünde bisiklet sürerken ortadan kaybolmuştu. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesinin ardından birçok arama çalışması başlatılmıştı. Yapılan arama çalışmalarının 10. Gününde ise küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili gelişmelerin ardından Müslüme'nin ailesinden 8 kişinin ifadesi alınmıştı. Küçük Müslüme'nin cenazesine katılamayan ailenin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Bugün gelen habere göre ise Müslüme'nin dedesi tutuklanarak adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada da oldukça tartışılan olay için çoğu kişivesorularını araştırmaya başladılar.vesoruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.Müslüme2nin uzun arama çalışmalarının ardından cansız bedeninin bulunmasıyla annesi, babası , kardeşleri ve dedesi göz altına alınmıştı. Toplam 8 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından anne Selvi Yağal, baba Mehmet Yağal ve kardeşler 4 günün ardından serbest bırakıldı. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal'ın tutuklanmasının ardından ise çoğu kişivesorulmaya başlandı. Aile Müslüme'nin cenazesine ktılamadı. 20 Kasım günü toprağa verilen küçük Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ise adliyeye sevk edilmiş durumda.Müslüme Yağal için arama çalışmalarının 10. güne gelinmesine rağmen izine rastlanamamıştı.Çobanlık yapan Ayşe Bacak tarafından küçük Müslüme'nin cansız bedenin bulunmasının ardından çoğu kişi Müslüme'yi kim buldu sorusuna cevap aradı. Kendisinin çobanlık yaparken köpeklerinin havlaması üzerine küçük Müslüme'yi bulduğunu ifade etti.Ayrıca Ayşe Bacak şu ifadelerde bulundu;'Müslüme'nin buraya gelmesi mümkün değil. Benim bile gelmem 1-1 buçuk saati buluyor. Gördüğümde küçük kız sırt üstü yatıyordu. Çocuğun belden aşağısı açıktı. Altında hiçbir kıyafeti yoktu. Ayakkabısı ve şalvarı yakınındaydı. Montu ise biraz ötedeki taşın üzerindeydi. Korktuğum için oradan uzaklaştım. Eşimi aradım. Jandarma gelince de gittim.Karaman'dan kış aylarını daha rahat geçirme amacıyla Gülnar'a gelen aile Yanışlı Mahallesi'nde ağaçlık bir bölgeye çadır kurdu. Küçük Müslüme kurulan çadırın önünde bisiklet sürerken ortadan kayboldu. Saat 17.00'da Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden ailesi güvenlik ekiplerine başvurdu. Yapılan ihbardan sonra bölgeye birçok ekip gönderildi. AFAD, AKUT ve sağlık ekiplerinin ilgili bölgeye ulaşmasının ardından birçok arama çalışması yürütülmeye başlandı. Çadır kurulan bölgeden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Müslüme Yağal'ın cansız bedenine rastlandı. Otopsisinin yapılması için Mersin Üniversitesi Adli Tıp Birimine götürülerek otopsi işlemleri tamamlandı Müslümenin cenazesi için gerekli işlemler ise Karaman'da yapıldı. 20 Kasım'da toprağa verilen küçük Müslüme'nin cenazesine anne ve babası katılamadı. 4 gündür bulundukları polis merkezinde ifade için bekletilen aile yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal ise tutuklanarak adliyeye sevk edildi.Küçük Müslüme'nin vefatından sonra dedesi tutuklanmıştı. Bu sebele Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı sorusu oldukça merak ediliyor. Müslüme'nin anneannesi tarafından şu açıklama geldi. Anneannesinin yaptığı açıklama şu şekilde; 'Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu.' Müslüme'nin abisine yöneltilen Müslüme'nin dedesi nasıl tutuklandı sorusuna şu şekilde cevap verildi;'Bilmiyorum bir anda oldu. Anlamadım...Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatamaya gitmiştik. Dödüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum.