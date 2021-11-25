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Beyaz Gazete
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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Ekleme: 25.11.2021 - 08:47 Güncelleme: 25.11.2021 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak.

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

YENİ OPERASYONLAR MASADA!

Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

DOĞU AKDENİZ, AFGANİSTAN,SURİYE VE KARABAĞ'DAKİ DURUM GÖRÜŞÜLECEK

Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.

Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.
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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
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