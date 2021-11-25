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Beyaz Gazete
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MGK bildirisi yayınlandı!

Beştepe'de 3 saat süren MGK toplantısında ekonomiyle ilgili gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride "Ekonomide karşılaşılan tehditler değerlendirildi" denildi.

MGK bildirisi yayınlandı!
Ekleme: 25.11.2021 - 16:05 Güncelleme: 25.11.2021 - 19:24 / Editör: Ozge Selin
MGK bildirisi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı saat 16.00'da Beştepe'de toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.

Toplantıda terörle mücadele ve ekonomiyle ilgili gelişmeler ele alındı.

'EKONOMİDE KARŞILAŞILAN TEHDİTLER DEĞERLENDİRİLDİ'
Toplantı sonrası yayınlanan 8 maddelik bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

'Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir'

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