Metroda bıçakla dehşet saçmıştı... Emniyetten açıklama geldi! Sebebi belli oldu...

Olay, önceki akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı istasyonunda beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Elinde büyük bir bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler eşliğinde tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.ADIM ADIM İZLENDİSosyal medyada kısa sürede yayılan o video büyük infial yarattı. Binlerce kişi kişisel hesaplarından o şüpheliye ateş püskürde ve polise ihbarda bulundu. İhbarların ardından harekete geçen Kadıköy ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri gece bölgedeki tüm kameraları didik didik taradı. Şüpheli Şahsın Huzurevi metro durağından akşam saat 18:57 sıralarında bindiği tartışmanın Bostancı Metro durağında gerçekleştiği ve şüpheli şahsın Ünalan metro durağında inerek uzaklaştığı görüldü.KADIKÖY POLİSİ EVİNDE YAKALADIKadıköy Asayiş Büro polisleri çevrede yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki şüphelinin 32 yaşındaki Emrah Y. olduğunu belirledi. Emrah Y. Maltepe Zümrütevler Mahallesi Can Sokak'ta bulunan adreste gözaltına alındı.KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASIYapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi. Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Y.'nin A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler. Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.23 SUÇ KAYDI VARKadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince gözaltına alınan şüpheli Emrah Y.'nin 9 adet uyuşturucu kullanmaktan, 1 uyuşturucu ticaretinden, 6 adet tehdit ve hakaretten, 3 kasten yaralamadan, 2 adet kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan ve 1 adet mala zarar vermeden olmak üzere toplamda 23 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.EMNİYETTEN AÇIKLAMAÖte yandan konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıkalada; "Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y. (32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde 20 adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.